علاء ثابت: ما تقوم به جماعة الإخوان ضد مصر غير مفاجئ ومتوقع

أكد علاء ثابت رئيس بيت العائلات المصرية في المانيا، أن ما يقوم بها جماعة الإخوان ضد الدولة المصرية غير مفاجئ بالنسبة لي، مشيرا إلى أن هدف تلك الجماعة الإرهابية زعزعة الإستقرار في مصر وضرب الدولة المصرية.

وقال علاء ثابت، خلال لقاء له لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أن المصري واعي بشكل كبير لما تقوم به جماعة الإخوان من مخططات ضد الدولة، مؤكدا أن المواطن المصري داعم للقيادة السياسية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

وتابع ئيس بيت العائلات المصرية في المانيا، أن الدولة المصرية تواجه ظروف صعبة، ولكن تلك الظروف تضرب العالم كله، وليس مصر فقط، خاصة على مستوى الأزمات الإقتصادية، وغيرها.