متحف الغردقة يحتفل بعيد وفاء النيل بـ ورشة فنية

نظم قسم التعليمي بـ متحف الغردقة حفل بعيد وفاء النيل ،فى إطار دورة الهام لتخليد ذكري الأعياد والمناسبات المصرية القديمة ،وعرض تاريخ مصر وحضارته،والتواصل والمشاركة المجتمعية ونشر الوعي الأثري والثقافي مع جميع فئات المجتمع.

متحف الغردقة



أوضحت إدارة متحف الغردقة ، أن برنامج الحفل تضمن ورشة عمل فنية رسم وتلوين بالألوان المائية علي ورق الكرتون المقوي بالمتحف،بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن نهر النيل ودوره في نشأة الحضارة المصرية القديمة.

أشارت إدارة المتحف ، إلى أن البرنامج تضمن أيضا جولة إرشادية للأطفال المشاركين لشرح مقنيات المتحف و لاقت الجولة والورشة والفيلم الوثائقي علي استحسان جميع الأطفال المشاركين.

يذكر أن تمتد مساحة المتحف على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.

ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.