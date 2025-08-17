أحمد موسى: جماعة الإخوان الإسرائيلية تعمل على تهجير الفلسطينيين.. وقوائم الإرهاب مستمرة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان الإسرائيلية تسعى لتنفيذ مخطط صهيوني يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وإسقاط الدولة الفلسطينية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن قرارا صدر اليوم، باستمرار وضع 276 إرهابيًا إخوانيًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات مقبلة، من بينهم: محمود عزت، محمود حسين، محمود الإبياري، مدحت الحداد، همام علي يوسف، علا القرضاوي، جمال حشمت، ويوسف القرضاوي، وغيرهم.

وأشار إلى أن القضاء لم يحصل على أوراق تثبت وفاة يوسف القرضاوي؛ ما يعني استمراره على قائمة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن بعض القيادات الإخوانية المزعومة موتها ما زالت مدرجة رسميًا ضمن القوائم بسبب عدم وجود إثبات رسمي.