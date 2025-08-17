قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لسه متعلمة السواقة جديدة وماعرفتش أصرف.. ضحية مطاردة الواحات تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد
سيارات طرحت في مصر موديل 2026.. تبدأ من 645 ألف جنيه
منى عبدالغني تنهار من البكاء على الهواء.. شاهد
صفقة وسام أبو علي.. الأهلي لم يتسلم أي تحويلات مالية من كولومبوس الأمريكي
المتحدث الحكومة: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للقاهرة تعزيز للتنسيق بشأن غزة وإعادة الإعمار
لاعب الزمالك يعتذر للجهاز الفني ويعود للحسابات قبل لقاء مودرن
اعتذار فتوح يعيده لحسابات جهاز الزمالك
خبير: تحسن أداء الجنيه وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
مشاورات في الأهلي بشأن موقف إمام عاشور من المشاركة في المباراة القادمة
غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون
رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة
سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة غضب داخل نادي الزمالك بسبب الأداء الباهت أمام المقاولون العرب، رغم أنه استمرار لنفس المستوى أمام سيراميكا كليوباترا لكن الفارق هو أن الفريق الأبيض حقق الفوز.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تواصل مع جون إدوارد لمعرفة أسباب الأداء في لقاء المقاولون العرب، والمدير الرياضي بعد المباراة توجه لغرفة الملابس وقام بمعاتبة اللاعبين على المستوى المتراجع.

وأضاف: جون إدوارد قال للاعبين أن المستوى لم يكن مقبولًا ولم تكن هناك فرص، ولم يتحقق الفوز في النهاية، وهو أمر غير مقبول.

وأكمل: كان هناك لوم أيضًا تجاه الجهاز الفني بقيادة فيريرا، والزمالك لم يستغل الدفعة الكبيرة بعدما حقق الانتصار في الجولة الأولى، لكن البعض طالب أيضا بالصبر لأن المشروع الرياضي داخل النادي لازال جديدًا ويحتاج الفريق لمزيد من الانسجام والتأقلم.

وزاد: يانيك فيريرا ظهر أيضا عصبيًا في المؤتمر الصحفي، ورفض مقولة "هارد لك" لأنه لم يخسر، بل خرجت المباراة بالتعادل. وكان المدرب يشعر ببعض الآلام.

وتابع: هل سيتحمل فيريرا الضغوط الكبيرة في الزمالك، هناك مؤشرات غير إيجابية ولن يتم الجزم بأي شئ في الوقت الراهن. فهل سيتحمل المدرب البرتغالي تلك الضغوط

أمير هشام نادي الزمالك الزمالك المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

اسعاد يونس

شاهد| إسعاد يونس تتناول الممبار والبط بالشوكة والسكينة

ماركو مسعد

خبير: قمة ألاسكا ناجحة سياسيًا وترامب حاول تقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف

حادث طريق الواحات

من ضحك وفرفشة لحادثة مفاجئة.. تفاصيل صادمة عن حادث طريق الواحات

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد