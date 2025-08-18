اللي قولته يضرب في الزمالك.. ماركو مراد يفتح النار على ميدو عقب تصريحاته الأخيرة

قال الإعلامي ماركو مراد إن ما قاله ميدو صعب للغاية في حق دونجا، لأنه لا يزال لاعبًا في الزمالك، وهو ما صدر ضد اللاعب كأنه «ضربة في مقتل»، متابعًا «أنت تظل وستظل كادر من كوادر الزمالك، وكل ما قلته يضرب في النادي».

تصريحاته ضد البرتغالي يانيك فيريرا

هاجم الإعلامي ماركو مراد، أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، بعد تصريحاته ضد البرتغالي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، موضحًا أنها غير مقبولة من شخص كان موضع المسؤولية منذ أسابيع قليلة.

قال ماركو مراد، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «تصريحات ميدو لو كانت من أحد الجماهير على باب الله، لكانت منطقية جدًا، لكن علشان تيجي من واحد كان في موضع المسؤولية من أسبوعين تلاتة فاتوا غير مفهومة أو منطقية تمامًا».

وأضاف: «عزيزي ميدو، أنت كنت عضو لجنة الكرة من أسبوعين تلاتة فاتوا، وتعتبر أحد كوادر نادي الزمالك، وقطاع كبير من الجمهور بيسمع كلامك ويقدرك، يعني جو التويتات الساعة 2 و3 الصبح دي رجاءً نخفها شوية، لأن لما يطلع يقول اللي يلاعب دونجا مايفهمش دي صعبة جدًا على اللاعب».