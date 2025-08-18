قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيارة باراك الرابعة إلى بيروت.. واشنطن تدفع لتثبيت وقف إطلاق النار وسط انقسام لبناني
اليوم| آخر فرصة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.. رابط مباشر للتسجيل
تعاون ضخم بين سامسونج وتيسلا .. شاشات OLED للروبوت البشري Optimus
هل يأثم الرجل لعدم ارتداء زوجته الحجاب؟.. الإفتاء تجيب
رحلة العمرة بالتقسيط على 10أشهر بدون فوائد للصحفيين وأسرهم
روسيا توافق على ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل التزامات تمنع توسع الناتو
إيران: تهجير سكان غزة جريمة حرب تستهدف محو الهوية الفلسطينية
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الإثنين
قانون تنظيم المخلفات.. احذر ارتكاب هذا الفعل يغرمك 10 آلاف جنيه
هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟.. الإفتاء تحسم الجدل
توك شو

اللي قولته يضرب في الزمالك.. ماركو مراد يفتح النار على ميدو عقب تصريحاته الأخيرة

ميدو
ميدو
محمد البدوي

قال الإعلامي ماركو مراد إن ما قاله ميدو صعب للغاية في حق دونجا، لأنه لا يزال لاعبًا في الزمالك، وهو ما صدر ضد اللاعب كأنه «ضربة في مقتل»، متابعًا «أنت تظل وستظل كادر من كوادر الزمالك، وكل ما قلته يضرب في النادي».

تصريحاته ضد البرتغالي يانيك فيريرا

هاجم الإعلامي ماركو مراد، أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، بعد تصريحاته ضد البرتغالي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، موضحًا أنها غير مقبولة من شخص كان موضع المسؤولية منذ أسابيع قليلة.

قال ماركو مراد، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «تصريحات ميدو لو كانت من أحد الجماهير على باب الله، لكانت منطقية جدًا، لكن علشان تيجي من واحد كان في موضع المسؤولية من أسبوعين تلاتة فاتوا غير مفهومة أو منطقية تمامًا».

وأضاف: «عزيزي ميدو، أنت كنت عضو لجنة الكرة من أسبوعين تلاتة فاتوا، وتعتبر أحد كوادر نادي الزمالك، وقطاع كبير من الجمهور بيسمع كلامك ويقدرك، يعني جو التويتات الساعة 2 و3 الصبح دي رجاءً نخفها شوية، لأن لما يطلع يقول اللي يلاعب دونجا مايفهمش دي صعبة جدًا على اللاعب».

ميدو أحمد حسام ميدو الزمالك فيريرا تصريحات ميدو البرتغالي يانيك فيريرا

