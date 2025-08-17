رئيس حماية المستهلك: وفرة السلع والمنافسة الحرة تعزز استقرار الأسعار وخفض الأعباء عن المواطنين

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن السوق المصري يشهد حاليًا وفرة في المعروض من السلع والمنتجات مع وجود منافسة حرة بين التجار، وهو ما يعزز استقرار الأسعار.

وأضاف السجيني، خلال لقاء مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة التموين أطلقت مبادرة من خلال الشركة القابضة تضمنت خفض أسعار نحو 640 سلعة بمتوسط تخفيضات بلغ 18%، معظمها سلع غذائية، مشددًا على أن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن دور المستهلك لا يقل أهمية عن دور التاجر في ضبط السوق، موضحًا: "إذا وجد المستهلك سلعة تُباع في متجر ما بسعر مرتفع، بينما هي متوافرة في متاجر أخرى بسعر أقل، فمن الأولى أن يتجه إلى الشراء من المكان الأرخص، فهذا السلوك من شأنه أن يدفع التاجر الممتنع عن خفض الأسعار إلى إعادة النظر في سياسته السعرية حتى يتمكّن من تسويق منتجاته".

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن تمسك التاجر بسعر مرتفع قد يكون مبررًا فقط في حالة ندرة السلعة أو عدم توافرها على نطاق واسع، لكن في ظل وفرة المعروض يجب أن تنعكس المنافسة بشكل مباشر على الأسعار لصالح المستهلك.