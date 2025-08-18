طارق الشناوي يوضح حقيقة منع بدرية طلبه من التمثيل

علق الناقد الفني طارق الشناوي على ما تم تداوله إعلاميًا بشأن صدور قرار بإيقاف الفنانة بدرية طلبة عن التمثيل مدى الحياة، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة.

تعليق الشناوي على خبر إيقاف بدرية طلبة

وكتب الشناوي عبر حسابه على فيسبوك: "الخبر المتداول إعلاميا عن إيقاف بدرية طلبة مدي الحياة عن ممارسة التمثيل عار تمامًا عن الصحة".

وأضاف: “حتي الأن لم يبدأ التحقيق مع بدرية وسوف تقف امام جهات التحقيق الأربعاء القادم، وطبعا العقوبة المتوقعة هي الإيقاف لمدة زمنية، تمتد غالبا عدة اشهر، استبعد الإيقاف مدى الحياة، دعونا لا نستبق الاحداث، وننتظر يوم الأربعاء”.

كانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي قد قررت إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق، وذلك لـ اتهامها بـ إساءة الشعب المصري في فيديوهاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتذار بدرية طلبة

وقالت بدرية طلبة في أول تعليق لها: "وأنا تحت أمر نقابتي لان انا فعلا غلطانة انى انساق ورا قلة لا يمثلون الشعب المصري واديتهم فرصه يستغلو فيديوهات ويختزلو منها ويستخدموها ضدي حتي اما حبيت اعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت اعتذار بعصبيه لانهم بردو دخلو استفزونى وانسقت تاني وراهم ودى غلطتى كان لازم اكون اهدا من كدا واكيد اللي بيحبونى حيلتمسوا لي العذر بكرر أسفي واعتذارى للجمهور اللي كان سبب في وجودى ولا يمكن اغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي انا فيه ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لان الفيديوهات كامله موجودة على صفحتى والحمدلله أن حيتم تحقيق في نقابتي اقدر اثبت فيه كلامى بعيدآ عن أي توتراواستفزاز من حد وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب".