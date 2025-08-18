قرار عاجل بإعدام مخدرات بـ 103 ملايين جنيه

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بإعدام 100 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة 34 ألف قرص مخدر بقيمة إجمالية 103 ملايين جنيه تم ضبطهم من قبل وزارة الداخلية خلال حملة أمنية بعدة محافظات

الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق عدة محافظات ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

تحريات الأجهزة الأمنية

أكدت معلومات وتحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار بالمخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، شر وع فى قتل – سرقة بالإكراه – بلطجة وإطلاق أعيرة نارية") بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

المضبوطات الأمنية

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بأسيوط ) وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة طن و 100 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو ، هيروين ، هيدرو" – 34 ألف قرص مخدر– 93 قطعة سلاح نارى " 66 بندقية خرطوش – 20 بندقية آلية - 7 فرد خرطوش").

القيمة المالية

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (103) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.