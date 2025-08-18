محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء المركز الإقليمي لتنمية قدرات العاملين

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات بمركز تنمية القدرات الجاري تنفيذه بمقر مديرية التنظيم والإدارة السابق؛ لإنشاء مركز تدريب واختبارات مطور للعاملين بالجهاز الإداري، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان والمرافق، والأستاذ أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تم الاتفاق على إنشاء مركز إقليمي لتدريب واختبار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية و الوظائف الأخرى التي يتم الإعلان عنها عن طريق التعاقد؛ وذلك لخدمة عدد من محافظات الصعيد إلى جانب أبناء المحافظة، تخفيفًا عن العاملين، فضلًا عن الاستفادة من الأصول المتاحة بالمحافظة في تقديم خدمات نوعية لمواطنيها.

و وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى، ومخاطبة الجهاز لتوفير الآثاث وأجهزة الحاسب الآلي، استعدادًا للافتتاح بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.