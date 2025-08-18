وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتصنيع آلات تطويش الذرة محليا.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي

برلماني: تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة المقبلة

نائبة: توطين صناعة آلات تطويش الذرة فى مصر ضرورة لتعزيز المنتج المحلي

برلمانية: الدولة تتجه لصناعة منتج محلي بديلا عن الاستيراد من الخارج



أكد عدد من النواب إن صناعة آلات تطويش الذرة فى مصر أصبح أمر ضروري فى إطار تعزيز توطين المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

في البداية قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.

وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.

وقالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن صناعة آلات تطويش الذرة فى مصر أصبح أمر ضروري فى إطار تعزيز توطين المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.

وأضافت متى لـ"صدى البلد" أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة لتصنيع آلات تطويش الذرة.

وقالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة.

وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة”.

و شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، وشركة مصر هايتك الدولية للبذور، لدعم التصنيع المحلي لآلات تطويش الذرة.

وقع على البروتوكول الدكتور يسري عبد القوي الصياد، مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية، والمهندس محمد مرسي عطية، الرئيس التنفيذي لشركة مصر هايتك الدولية للبذور، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وعدد من قيادات الوزارة.

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان ذلك البروتوكول يأتي ضمن جهود الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة المحلية، ومبادرة وزارة الزراعة لدعم الابتكار المحلي، وتوفير حلول زراعية مبتكرة لمواجهة التحديات القائمة.

وأضاف وزير الزراعة، أن ذلك البروتوكول يعد خطوة نوعية نحو تعميق الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع الزراعة، كما يؤكد على التزام وزارة الزراعة بتوفير بيئة داعمة للابتكار والاستثمار في مجال البذور والتقنيات الزراعية الحديثة، لافتا إلى أنه يأتي تأكيدا على حرص الدولة المصرية على إشراك القطاع الخاص في كافة جهود التنمية، بما يساهم في تعزيز القدرة على تطوير تكنولوجيا زراعية تلائم البيئة المصرية وتدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ووفقا لهذا التعاون سيتم المزج بين الخبرات البحثية والعلمية لمعهد بحوث الهندسة الزراعية، الذي يمثل أحد الأذرع البحثية الرئيسية للوزارة، والإمكانات التمويلية والتسويقية لشركة مصر هايتك الدولية للبذور، لتصميم وتصنيع وتجارب ميكنة الذرة الشامية، وعلى رأسها آلات تطويش الذرة (إزالة النورة الذكرية)، مما سيساهم في رفع كفاءة العمليات الزراعية، وتقليل التكاليف والفاقد، ودعم برامج إنتاج البذور المحلية.

ويعد هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، في إطار الدور المحوري لمعهد بحوث الهندسة الزراعية في تقديم حلول تكنولوجية عملية، حيث تساهم الابتكارات التي يقدمها المعهد، مثل آلات تطويش الذرة، في تقليل الاعتماد على الآلات الزراعية المستوردة.