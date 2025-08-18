"المصريون أول من عرفوا".. باب جديد بمجلة قطر الندى عبر تطبيق توت

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الجديد من مجلة قطر الندى العدد رقم 739 عدد منتصف أغسطس 2025، ويحتوي على مواد منوعة وشيقة من القصص والسيناريوهات والأبواب والموضوعات.

والعدد الجديد صدر إلكترونيا على تطبيق توت، وهو هدية لأطفال مصر والعالم العربي، حيث يمكن للأطفال متابعة المجلة وجميع أعدادها السابقة بشكل مجاني على التطبيق، على هذا الرابط

https://tootapp.online

وتتميز الأعداد الصيفية على تطبيق توت، بالأبواب الجديدة حيث أعدت هيئة تحرير مجلة قطر الندى، أبوابا منوعة تناسب الصيف والإجازة الصيفية.

وجاء الغلاف للفنان "محسن رفعت" ليعبر عن استمتاع الأطفال بالبحر والمصايف، أما مقال رئيس التحرير الكاتبة نجلاء علام فجاء بعنوان "قطتي" وفيه تناولت علاقة الطفل بحيوانه الأليف، وخاصة القطة التي يقبل الأطفال على إقتنائها، ومميزات القطط من ذكاء وسرعة رد الفعل وغيرها.

وفي هذا العدد يقرأ الأطفال كوميكس بعنوان "حكايات صوصو" ويتناول مغامرات الكتكوت صوصو، وتتناول هذه الحلقة سر اختفاء محصول الذرة.

وتنوعت مواد العدد ومنها: باب "مصايف بلدنا" وفيه يتعرف الأطفال على مصايف مصر الجميلة وفي هذه الحلقة يتعرفون على مصيف مرسى مطروح، وأيضا باب "رحلة مع" ويتناول حيوانات وكائنات غريبة وهذه الحلقة تتحدث عن السمكة مراقبة النجوم، وباب "حكاية صورة" وهو باب تفاعلي يشارك في تحريره الأطفال أنفسهم بالحديث عن صورة، وفي هذه الحلقة يتحدثون عن مهرجان الطماطم بإسبانيا، وباب "حيوانات منقرضة" وفي هذه العدد نتعرف على نمر الأسنان السيفية من خلال بطاقة تعريفه لنفسه، وباب "صنع إيدينا" ويتعلم فيه الأطفال كيفية عمل دمى من رول المناديل، وموضوع عن العملات النقدية، كيف بدأت فكرتها وكيف تطورت مع الزمن، وباب مكتبة ندى ويقرأ الأطفال به استعراضا لبعض كتب سلسلة قطر الندى الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وباب شعري بعنوان "أسماء ومعاني" وفي هذا العدد نتعرف على معنى اسم بشرى، وسوف يقرأ الأطفال أيضا باب "معلومة عجيبة" ويقدم لهم في هذه الحلقة صوت البطة بلا صدى، وفرس النهر لا يتعرق!

ويحتوي هذا العدد على باب جديد بعنوان "المصريون أول من عرفوا"، ويتناول كل ما اكتشفته الحضارة المصرية القديمة وقدمته للإنسانية، وفي هذه الحلقة يعرف الأطفال أن حشو الأسنان والعلكة والورق، هم من اكتشافات الحضارة المصرية القديمة.

وتميز العدد الجديد من مجلة قطر الندى بالقصص الخيالية المنوعة، مثل قصص: السيد فريد ساعي البريد، أبي العامل المثالي، حكاية من الهند بعنوان الأميرة المزيفة، حذاء الأب وفستان الأم، العصفورة المظلومة، سلمى والسحابة الكبيرة، تعلمت من أمي، بجانب العديد من السيناريوهات المصورة، والقصائد والكاريكاتير.

وتصدر مجلة "قطر الندى" شهريا عن هيئة قصور الثقافة، وهى إحدى إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الكاتب الحسينى عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتضم هيئة تحرير المجلة: الكاتب الطاهر شرقاوى مديرا للتحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتيرا للتحرير، والفنان محسن عبد الحفيظ مخرجا ومشرفا فنيا.