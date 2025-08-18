ختام دورة تطوير مدربات ناشئات كرة القدم بالتعاون بين الاتحادين المصري والنرويجي

اختتمت اليوم "الاثنين" بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر دورة تطوير مدربات الناشئات، بالتعاون بين الاتحادين المصري والنرويجي لكرة القدم، بهدف تطوير ناشئات كرة القدم على المستويين الرياضي والاجتماعي.

حضر فعاليات ختام الدورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ودكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، كما حضرت الملحق الدبلوماسي شيرستي ليندو ممثلة للسفارة النرويجية بالقاهرة.

وتم تكريم ممثلة السفارة النرويجية، حيث أهدتها إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد قميص المنتخب المصري.

وشهد اليوم الختامي تقييم محاضري الاتحاد النرويجي لكرة القدم للمشاركين في الدورة، ومنح الناشئات شهادات المشاركة، كما تم تكريم المدربات المشاركات في الدورة.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة مرحلتين مقبلتين، تشمل الأولى تطبيقات عملية "25 ساعة" قبل المرحلة النهائية التي تمتد ليومين، يتم خلالهما تقييم التطبيقات العملية.