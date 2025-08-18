قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة
لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري
بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض
برلمانية: زيارة الوفد المصري الفلسطيني لمعبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للتهجير
برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل دمرت أكثر من 350 ألف منزل بغزة.. واستشهد أكثر من 230 صحفيًا

غزة
غزة
عادل نصار

أكد الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يشن فقط حرب إبادة على السكان في قطاع غزة، بل يستهدف أيضًا الرواية الفلسطينية والإعلاميين الذين ينقلون حقيقة ما يحدث، في محاولة لفرض روايته على الرأي العام العالمي.

وأضاف الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، في تصريحات من داخل خيمته الواقعة في منطقة المواصي بخان يونس، مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ منزله الذي كان يسكنه مع عائلته قد دُمّر بالكامل ضمن حملة واسعة طالت أكثر من 350 ألف منزل، موضحًا أن محافظتي رفح وخانيونس قد تم شطبهما بالكامل من على الخريطة بفعل العدوان الإسرائيلي.

وأشار الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إلى أن المنطقة التي يُسمّيها الاحتلال "المنطقة الإنسانية" في مواصي خان يونس، والتي لا تتجاوز عمقها كيلومتر واحد وطولها أربعة كيلومترات ونصف، تضم الآن أكثر من 700 ألف نازح يعيشون في ظروف إنسانية صعبة داخل الخيام.

وتابع، أن هذا المشهد يعيد إلى الأذهان ما جرى من تهجير للفلسطينيين في عام 1948، مؤكدًا أن العالم لم يرَ أو يسمع عن مأساة مليون فلسطيني آنذاك، وهو ما يتكرر اليوم، لكن بوجود التكنولوجيا الحديثة التي لا تزال إسرائيل تحاول عرقلة استخدامها لإخفاء الحقيقة.

وفي ما يتعلق باستهداف الصحفيين، أوضح نائب نقيب الصحفيين أن الاحتلال يمارس حربًا مزدوجة: الأولى بمنع دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع، والثانية من خلال الاستهداف المباشر للصحفيين المحليين الذين ينقلون الحقيقة من الميدان.

وأشار إلى أن عدد الشهداء من الصحفيين وصل إلى 238 صحفيًا من أصل 1050، إضافة إلى أكثر من 500 إصابة، وجميعهم يعيشون في ظروف غاية في الخطورة داخل خيام النزوح.
 

الصحفيين نقيب الصحفيين خان يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

سعد الصغير

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية مع رئيس جمعية  التضامن الإسلامي في السنغال

مفتي الجمهورية: ننظر للقارة الإفريقية باعتبارها ساحة مهمة للتعاون

حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة

ليست مطالبة بالغُسل.. الأزهر يكشف حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الهجوم من أعداء الدين والوطن لن يثنينا عن قول الحق

بالصور

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

للاستمتاع بفوائده.. طرق للوقاية من أضرار التكييف

تكييف
تكييف
تكييف

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

تويوتا بريوس
تويوتا بريوس
تويوتا بريوس

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد