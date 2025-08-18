فضيحة علنية في فيلا المزرعة.. واتهامات بالخيانة تهدد الزواج في بتوقيت 2028

واصلت حكاية "بتوقيت 2028"، ثاني حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، إثارة الجدل بعد عرض الحلقة الثالثة، التي حملت العديد من المفاجآت والانفعالات بين الأبطال، لتترك المشاهد أمام أسئلة صادمة حول الحب والخيانة والواقع والزمن.

شهدت الحلقة اكتشاف ياسمين (نانسي هلال) لوجود "حظاظة" بحوزة شريف (يوسف عثمان) مكتوب عليها اسم داليدا (هنادي مهنا)، ما أوحى لها بوجود حب قديم بينه وبين زوج صديقتها. المواجهة بينهما انتهت بطلب ياسمين منه مغادرة الشركة، في حين حاول تبرير موقفه بأنه كان حبًا قديمًا قبل زواج داليدا من مازن (أحمد جمال سعيد).

الأحداث تصاعدت داخل الشركة، حيث أعلن شريف فجأة عن حصوله على عرض للسفر للخارج لاستكمال دراسة الإخراج، وهو القرار الذي أثار تساؤلات داليدا ومازن وياسمين، وزاد من حدة الخلافات بينهم. وعلى الجانب الآخر، دخلت داليدا في مواجهة مع زوجها، بعدما اكتشفت بالصدفة جملة مريبة في حديثه مع ياسمين أوحت لها بأنهما يخفون سرًا عنها.

اللحظة الأكثر صدمة جاءت مع تنظيم داليدا لاحتفال مفاجئ في فيلا المزرعة، حيث عرضت أمام الجميع مقاطع فيديو لمازن وياسمين داخل الشركة، لتتهمهما علنًا بالخيانة. الموقف انتهى بمواجهة حادة، ترك فيها خطيب ياسمين (رامز) خاتم الخطوبة ورحل غاضبًا، بينما اتهم مازن زوجته بالجنون وحاجتها للعلاج النفسي، وغادر المنزل بعد أن حمل أغراضه.

لكن المفاجأة الكبرى تكشفت لاحقًا، حين واجهت داليدا زوجها بما رأت، ليكشف لها عبر مشهد "فلاش باك" أن كل ما جمعه بياسمين لم يكن سوى ترتيب مفاجأة لها احتفالًا بنجاحها في البودكاست، وأن السر الذي أخفوه عنها هو مرض والدة ياسمين بالسرطان، وبينما انهارت داليدا تحت وقع الصدمة، رفضت تصديق الحقيقة وأصرت أنها سافرت بالزمن ورأت خيانته بعينيها.

الحلقة انتهت بتوتر غير مسبوق، بعد أن ترك مازن منزل الزوجية رافضًا اتهامات زوجته، بينما بقيت داليدا غارقة في شكوكها وأسئلة الزمن الغامض.

ويُعرض مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" حصريًا عبر منصتي "واتش إت" و "شاهد VIP" وقنوات dmc، ويشارك في بطولته إلى جانب هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، ونانسي هلال، ومن تأليف نسمة سمير، إخراج خالد سعيد، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.