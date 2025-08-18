قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي أسرة سفاح التجمع يرد على أحمد السبكي: مفيش سفاح تجمع غير واحد بس
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة
المقترح المصري القطري.. مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية
جايه تتكلم دلوقتي.. المنتج أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع مطلقة
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي يخضع لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى
ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف
هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة
كم ركعة صلاة العشاء الفرض والسنة؟.. صلها 6 ركعات بالخطوات
بذلة جديدة لـ زيلينسكي.. ترامب يجتمع برئيس أوكرانيا بعد آخر لقاء عاصف (تفاصيل)
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
ضياء رشوان: قطاع غزة يحتاج إلى إنقاذ عاجل والأمر لا يحتمل الانتظار

عادل نصار

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ حدة الأزمة في قطاع غزة بلغت منتهاها، والشاهد على هذا ليس فقط التقارير الفلسطينية أو التقارير الأممية التي تصدر عن جهات أممية مختصة ذات طابع إنساني، لكن أيضاً ما نراه في العالم الغربي، والأوروبي.


وأضاف ضياء رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ردود الأفعال الغربية، الأوروبية، الرسمية وليست الشعبية، غير مسبوقة في تاريخ دولة إسرائيل، الرفض التام للمجاعة، الرفض التام للقتل، يعني والإبادة، وبالتالي الاتفاق وخاصة في مرحلته الأولى سيتيح إدخال القدر الكافي من المساعدات، وحسب الاتفاق أن هذا الأمر سيتم أيضاً عبر المؤسسات الأممية والمؤسسات الإنسانية، وأن انسحاب الجيش الإسرائيلي سيكون على حدود غزة بما يتيح حركة للقوافل الإنسانية وقوافل المساعدات للتحرك بسهولة داخل القطاع".

وتابع: "قطاع غزة يحتاج الآن إلى الإنقاذ العاجل، الأمر لا يحتمل أي تأجيل، ما نراه من مشاهد وما يراه العالم كله ويراه حتى اللحظة من مشاهد قتل وتجويع لا يحتمل الانتظار أكثر من هذا، وبالتالي القدر الكافي من المساعدات وفق لهذا الاتفاق سيكون مضموناً للدخول إلى غزة".

وواصل: "التوزيع داخل غزة سيتم عبر مؤسسات أممية وإنسانية مختصة وليس عبر  آليات مبتدعة ومخترعة من الجانب الإسرائيلي أو غيره، ومن ثم، فإن نفاذ المساعدات يحقق الغرض الإنساني، الأول إنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، وهناك أيضاً الأغراض السياسية وهي عودة القضية الفلسطينية إلى مسارها الأصلي، وهو الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعب الفلسطيني عبر مسار من المفترض لابد أن يبدأ وصولاً إلى دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

