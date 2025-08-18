قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة
المقترح المصري القطري.. مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية
جايه تتكلم دلوقتي.. المنتج أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع مطلقة
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي يخضع لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى
ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف
هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة
كم ركعة صلاة العشاء الفرض والسنة؟.. صلها 6 ركعات بالخطوات
بذلة جديدة لـ زيلينسكي.. ترامب يجتمع برئيس أوكرانيا بعد آخر لقاء عاصف (تفاصيل)
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
أول رد فعل روسي على قمة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
محافظات

نائب المحافظ يفتتح منتدى "استشراف مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببني سويف"بالتعاون مع معهد التخطيط القومي

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، افتتح السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ، فعاليات المنتدى الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع المعهد القومي للتخطيط تحت عنوان "استشراف مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة بني سويف من خلال تعزيز رأس المال الاجتماعي"بهدف تسليط الضوء على أهمية رأس المال الاجتماعي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال بناء الثقة والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة،وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة وقد أشرف على إعداد المنتدى وتنظيم فعالياته الوحدة الاقتصادية بالمحافظة برئاسة الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف وتحت إشراف مباشر من نائب المحافظ، وبالتنسيق مع معهد التخطيط القومي وكافة الشركاء التنمويين. شهد المنتدى _الذي أقيم بديوان المحافظة _ كل من :أ.دفريد عبد العال -استاذ التنمية الاقليميه والمحلية بمعهد التخطيط القومي والباحث الرئيسي ، زينب الصادي -استاذ مساعد بمركز التنمية الاقليمية ، د.أمل زكريا- مدير مركز التنمية الإقليمية بالمعهد القومي ، د. سميرة إبراهيم -باحث و مدرس مساعد كلية سياسة واقتصاد معهد التخطيط ، ومن أبناء المحافظة  شيماء محمود باجث و مسؤل التواصل والتنسيق -معهد التخطيط ومن ابناء المحافظة ، ومن الوحدة الاقتصادية بالمحافظة: ( نانسي طه ، د. شريف حنفي ،  محمد بشير ) أعضاء الوحدة الاقتصادية بالديوان العام للمحافظة 

وذلك بجانب : ورساء المدن ووكلاء وزارات التضامن، الشباب والرياضة، التعليم،الزراعة، والغرفة التجارية،ونقابة الزراعيين،مركز الإعلام ،جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمجالس القومية للسكان والمرأة ومسؤولى الجمعيات الأهلية،ومديري المناطق الصناعية وجمعيات المستثمرين والإدارات المعنية بالديوان العام من :الاستثمار، التعاون الدولي، الإعلام،الصناعات الحرفية،وحدة السكان، مؤسسة حياة كريمة ، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ، ومسؤولي المشاركة المجتمعية بالوحدات المحلية والقطاعات والمديريات تضمنت فعاليات المنتدى استعراض دراسة عن دور رأس المال الاجتماعي في تطوير المؤشرات التنافسية بمحافظات مصر بالتطبيق على محافظة بني سويف،حيث تم عرض"Presentation"عن رأس المال الاجتماعي واستشراف مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة بني سويف،وتضمن الإشارة إلى التأكيد على أهمية رأس المال الاجتماعي باعتباره شرطاً أساسياً وجزءً لا يتجزأ من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المُستدام ، بجانب تعزّيز العلاقة بين الإدارة المحلية ومشاركة الأفراد والسكان في التنمية الاقتصادية ، بجانب عرض أهداف ومحاور عمل المنتدى،الذي يستهدف التأكيد على خصائص وأُسس مفاهيم رأس المال الاجتماعي في ظل ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة،ومحاولة فهم العلاقة بين الإدارة المحلية ومشاركة المجتمع،وكذا تحليل الهيكل الإداري الحالي في المحافظات، وتحليل شامل لمفهوم رأس المال الاجتماعي الإقليمي مع التركيز على خصوصياته في سياق المجتمع المصري وفي كلمته أشار نائب المحافظ إلى أهمية عقد مثل تلك االمنتديات التي تستهدف تعظيم دور رأس المال الاجتماعي ، خاصة وأنها تتسق مع أهداف وخطة عمل ومحاور الإستراتجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وتفعيل كل محاورها وأهدافها حتى أصبحت الأولى في التطبيق،وذلك من خلال جعل كل استراتجيات التنمية وما يخرج عنها من مشروعات ورؤى وأفكار وفرص تحت مظلة تلك الاستراتجية التي تشمل 6 قطاعات رئيسة(السياحة،الزراعة،اللوجستيات والمشروعات الصغيرة والاتصالات)، وكل ما يتعلق بالجهود الخدمية والتنموية ومسار تنفيذ الخطة الاستثمارية العامة . حيث أكد نائب محافظ بني سويف أهمية الشراكة التنموية بين الأجهزة الحكومية فيما بينها وبين منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي والقطاع الخاص من ناحية أخرى، وذلك يمثل نموذجا عمليا في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل كفريق واحد حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، حيث يعد ذلك آلية مثلى لتحقيق الاستثمار الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة والدفع بجهود التنمية المحلية المنشودة في مختلف القطاعات. فيما أشاد"د. فريد عبد العال "أستاذ التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط، بالجهود النوعية التى نفذتها المحافظة _بقيادة المحافظ د. محمد هاني غنيم"خلال السنوات القليلة الماضية فى إطار الدفع بجهود الدولة، ورؤيتها الإستراتيجية 2030 التي تتبناها القيادة السياسية،خاصة فيما يتعلق باستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة وترجمتها إلى مشروعات على أرض الواقع،مشيرا إلى أن أهمية الاستثمار في البشر، باعتبار أن الإنسان هو عصب التنمية البشرية ، مع ضرورة تعزيز رأس المال الاجتماعي عن طريق الثقة المُتبادلة بين شركاء التنمية من الأجهزة والجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب وقد شهد المنتدى تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث تم توزيع استمارات إلكترونية لجمع آرائهم واقتراحاتهم حول سبل تعزيز رأس المال الاجتماعي، وتحليل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في بني سويف. كما أتيحت الفرصة للمشاركين من مختلف فئات المجتمع للقاء المسؤولين والخبراء في لقاءات مفتوحة، مما أسهم في خلق بيئة حوارية بناءة، كما تخلل المنتدى عروضًا تقديمية وحلقات نقاشية تناولت محاور مختلفة، مثل دور التعليم في بناء رأس المال الاجتماعي، وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور المرأة والشباب في تحقيق التنمية. وفي ختام المنتدى، تم الإعلان عن مجموعة من التوصيات التي سيتم العمل على تنفيذها، مع التأكيد على ضرورة متابعة نتائج الاستمارات الإلكترونية لضمان تحقيق أقصى استفادة من آراء المواطنين، مع التأكيد على التزام محافظة بني سويف ومعهد التخطيط القومي بتبني نهج تشاركي، يضع المواطن في قلب عملية التنمية، ويعزز من دوره كشريك أساسي في بناء مستقبل أفضل. وفي الختام، أكد الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة بأن المنتدى جاء ثمرة توجيهات المحافظ ومتابعة نائب المحافظ، وأن أعمال الإعداد له جرت وفق رؤية متكاملة تراعي خصوصية محافظة بني سويف وتركز على إشراك كافة فئات المجتمع في عملية التنمية، مؤكدًا أن الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ستواصل العمل بالتنسيق مع معهد التخطيط القومي وكافة الشركاء لترجمة توصيات المنتدى إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

