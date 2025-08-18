قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
إصابات جديدة في الأهلي.. مرعي يخضع لأشعة غدًا
موافقة حماس على المبادرة المصرية القطرية| بين فرصة لسلام مستدام ومخاوف من جولة أعنف.. خبير يعلق
أفضل المقاصد السياحية العالمية.. الملياردير خلف الحبتور يتغزل في الساحل الشمالي
ريبيرو يوافق على رحيل اليو ديانج ويطالب إدارة الأهلي بتدعيم الهجوم
فن وثقافة

السبكي: سفاح التجمع فيلم رعب وأحمد الفيشاوي يقدم دور شخص غير متزن

أحمد السبكي
أحمد السبكي

رد المنتج أحمد السبكي، على طليقة سفاح التجمع بشأن تشابه حياة طليقها والفيلم الذي يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، قائلاً :"هي مطلقة بقالها 7 سنيني وجايه تتكلم دلوقتي".


وتابع المنتج أحمد السبكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلاً أن طليقة سفاح التجمع تفتعل زوبعة، "هي جاية تتمحك في السفاح الحقيقي دلوقتي وفي الفيلم خلال الأحداث السفاح عنده بنت، وفي الحقيقة هو عنده ابن يعني في إختلاف كبير ومتخافش على ابنها، السفاح هنشيله في عنينا".


وأردف المنتج أحمد السبكي، أن فيلم سفاح التجمع تم الحصول على موافقة من الرقابة كما أن أحمد الفيشاوي حقق نجاح كبيراً وخاصة في أدوار السايكو، مردفاً أنه لا يعلم ماذا فعل السفاح الحقيقي.


 

السبكي أحمد السبكي المنتج أحمد السبكي سفاح التجمع أحمد الفيشاوي

