هشام نصر يكشف تفاصيل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر

كشف هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل أزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما فوجئ المجلس بقرار وزارة الإسكان بسحب الأرض دون إخطار رسمي أو توضيح للأسباب.

وقال نصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج "ستاد المحور"، إن الزمالك متعاقد على إنشاء 24 ملعبًا في الموقع، مشيرًا إلى أن مسؤولي وزارة الإسكان طالبوا العاملين بمغادرة الأرض بشكل مفاجئ، رغم امتلاك النادي التراخيص التي تسمح له باستكمال المشروع.

وأضاف أن النادي حصل على خطاب رسمي من وزارة الإسكان يمنحه مهلة لمدة عام كامل لتعديل التراخيص، وهو ما جعل الأعمال تسير بصورة قانونية حتى صدور قرار السحب الأخير، مؤكدًا أن المجلس متمسك بحق الزمالك في الأرض وعدم التنازل عنها، خاصة أنها تمثل إضافة كبيرة للنادي.

وأشار عضو مجلس الإدارة إلى صعوبة التواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث الموقف لوجوده خارج البلاد، مؤكدًا أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية لحماية حقوق الزمالك.