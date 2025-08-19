عماد النحاس: زيزو غير شكل الأهلي وردنا على شائعات غرفة الملابس في الملعب

أشاد عماد النحاس، المدرب المساعد للفريق الأول بالنادي الأهلي، بالمستوى الذي يقدمه أحمد سيد زيزو منذ انضمامه للفريق، مؤكدًا أنه انسجم سريعًا مع زملائه وأصبح إضافة قوية في الخط الهجومي.

وقال النحاس إن زيزو قدم أداءً مميزًا في أول مباراتين بالدوري، موضحًا أن تغيير مركزه من جناح إلى صانع لعب (رقم 10) منحه مرونة أكبر وساهم في تسجيل وصناعة الأهداف.

وفيما يتعلق بموعد التدريبات الصباحية في العاشرة والنصف، أوضح أن الأمر يرجع لوجهة نظر المدير الفني خوسيه ريبيرو، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ناقش الأمر معه، وأظهر مرونة في بعض المرات، لكن لديه قناعات ثابتة تخص أسلوب العمل.

وعن الأحاديث حول وجود أزمات داخل غرفة الملابس، شدد النحاس على أن الأجواء إيجابية بين اللاعبين، وأن الروح الجماعية واضحة في التدريبات والمباريات، مؤكدًا أن الرد على أي شائعات يكون دائمًا داخل الملعب.