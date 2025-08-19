قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار البحر الاحمر .. مرسى علم ترسم ملامح مستقبلها العمراني.. الجلسة الثالثة للمخطط الاستراتيجي تنطلق بمشاركة واسعة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

انطلقت بمدينة مرسى علم فعاليات الجلسة الثالثة لمشروع إعداد المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، في إطار رؤية طموحة تهدف لتحويل المدينة إلى نموذج واعد للتنمية السياحية والاستثمارية المستدامة.

الجلسة التي ترأسها الأستاذ طارق الجمال، سكرتير المدينة، شهدت حضورًا موسعًا ضم ممثلين عن ديوان عام محافظة البحر الأحمر ومجلس المدينة والهيئات التنفيذية، إضافة إلى نخبة من المستثمرين، والشيوخ والعواقل، والجمعيات الأهلية، في مشهد يعكس الشراكة المجتمعية في صياغة مستقبل مرسى علم.

قدم فريق المكتب الاستشاري (د. محمود يسري حسن وشركاه) برئاسة الدكتور أحمد يسري، وبمشاركة الأستاذة إيمان حسن ممثلة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، عرضًا للرؤية التنموية المقترحة وأهدافها الاستراتيجية، مع التركيز على آليات استثمار موارد المدينة وتطوير بنيتها التحتية بما يلبي احتياجات السكان ويعزز تنافسيتها على الخريطة السياحية العالمية.

وفي كلمته، أكد الأستاذ طارق الجمال أن مرسى علم بما تملكه من إمكانات طبيعية وسياحية فريدة مؤهلة لأن تصبح أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية في المنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والدولية والمحلية هو حجر الأساس لإنجاح المشروع.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة وضع استراتيجيات واضحة للتنمية العمرانية المستدامة، بما يضمن إحداث نقلة نوعية في المدينة تتماشى مع طموحات الجمهورية الجديدة.


 

البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مرسى علم جنوب البحر الاحمر

