جامعة حلوان تشارك في مهرجان «طرب» الأول للموسيقى والغناء

تشارك جامعة حلوان بمنتخبها الفني في فعاليات مهرجان "طرب" الأول للموسيقى والغناء، والذي تستضيفه جامعة السويس.

يأتي ذلك في إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الفنية والثقافية داخل الجامعات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويُعد مهرجان "طرب" الذي يعقد خلال الفترة من 16: 20 أغسطس 2025 منصة وطنية تجمع منتخبات الجامعات والمعاهد المصرية في منافسة راقية تعكس التنوع الثقافي والفني بين شباب الجامعات، حيث تقدم الفرق عروضًا موسيقية وغنائية تمزج بين التراث المصري الأصيل والأنماط الحديثة، إلى جانب أنشطة ثقافية وترفيهية تهدف إلى تعزيز التواصل وبناء جسور من الصداقة بين المشاركين.

أكدت جامعة حلوان أن مشاركتها تأتي في إطار حرصها على تنمية المواهب الطلابية، وإيمانها بدور الفن في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، مشيرة إلى أن منتخبها الفني استعد لتقديم عروض متميزة تعكس روح الإبداع والانتماء الوطني.

ويُشرف على تنظيم المهرجان قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، بالتعاون مع جامعة السويس، وبإشراف الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

وتشارك جامعة حلوان في المهرجان تحت إشراف الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، الأستاذ أحمد يحيى مدير إدارة النشاط الفنى والثقافي.

ويُتوقع أن تشهد فعاليات المهرجان حضورًا جماهيريًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الطلاب، في ظل الأجواء الفنية والثقافية التي تعكس روح الشباب المصري وقدرته على التعبير والإبداع.