قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو هتخرج.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
كيف يزيد الرزق وتملأ السعادة حياتك؟.. بعبادة واحدة يغفل عنها كثيرون
جامعة حلوان تشارك في مهرجان «طرب» الأول للموسيقى والغناء
الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي
دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة للمساعدات من مصر إلى غزة
موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة
الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة
المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية
قائمة أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين أغسطس 2025
هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: إذا أيقنت أنك ميت والله باقِ وسيبعثك ليوم الحساب انتهيت عن المنكر وفعلت المعروف

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
شيماء جمال

كتب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قال فيه إن الله تعالى هو الوارث؛ فهو سبحانه يرث الأرض وَمَنْ عليها. والوارث يبقى، وَالْمُوَرِّثُ يفنى.

وهو سبحانه الباقي؛ لا بداية له فلا نهاية له.

قال صاحب الجوهرة:

وَكُلُّ مَا جَـازَ عَلَيْـهِ الْعَـدَمُ .. عَلَيْـهِ قَطْعًـا يَسْتَحِيـلُ  الْـقِـدَمُ

فما له بداية فله نهاية، وما لا نهاية له دلّ على أنه لا بداية له.

وتالع: والله سبحانه وتعالى قديم، والقديم لا يفنى، قال تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ}.

قال ﷺ: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ ...». أبدًا، متفرد سبحانه وتعالى. فأخرج الكون بكلمة (كن) فكان.

ولفت إلى أن الله واحد باقِ، وهو الآن على ما عليه كان؛ أي لا يحدّه مكان، ولا يحويه زمان سبحانه، ولا يلحقه تغير، ولا يحل في شيء من خلقه، ولا يتحد به، كما يزعم أهل الحلول والاتحاد، فهذه ليست من عقائد المسلمين.

بل هي دعاوى باطلة يذكرها بعض من يتحدث عن "الطاقة الكبرى" أو "الحقيقة العظمى"، والله سبحانه ليس طاقة ولا  كائنًا محدودًا، بل هو المتفرد بالجلال والجمال والبهاء والكمال. خلق الكون، وهو الآن على ما عليه كان، يقول للشيء "كن فيكون".

ولفت إلى أن الله جعل في المخلوقات دلائل على الفناء:

 فالوردة جميلة في شكلها ورائحتها ولونها. تريد أن تستمر في نضارتها، ولكن سبحان الله، مهما حاولنا أن نحافظ عليها لكي تبقى الوردة نضرة، تذبل وتفنى.

وكذلك سائر الأشياء، قد يطول عمرها كالأهرامات التي مر عليها سبعة آلاف سنة تقريبًا، وقد يقصر كقطعة الأثاث. لكنها في النهاية تزول.

حتى الإنسان الْمُكَرَّم، الذي قال الله فيه: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، يولد ضعيفًا ثم يقوى، ويصلح في الأرض، وقد يكون من العابدين، أو العلماء أو النخبة، لكنه في النهاية يموت.

وهذه السنن تظهر في الآفاق:

الشمس تخرج من المشرق ثم تغيب في المغرب.

النهار يعقبه الليل.

القمر يكتمل بدرًا، ثم يتناقص إلى هلال، ثم إلى محاق، ثم يغيب في آخر الشهر.

كلها دلائل على أن هذا العالم فانٍ.

وهذا الفهم له أثر في السلوك؛ فإذا أيقنت أنك ميت، وأن الله باقِ، وأنه الوارث، وأنه سيبعثك ليوم الحساب؛ انتهيت عن المنكر، وفعلت المعروف.

ولولا أن  الله هو الوارث، لكان القوي يأكل الضعيف، والغني يستذل الفقير، وذو السلطان يظلم الرعية. لكن لأن الله هو الوارث، ولأن وراثته مستقرة في قلوب المؤمنين، فإننا نعمل الخير ونكف عن الشر.

علي جمعة الله الوارث الباقي الله واحد باقِ الاتحاد الفناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

قطارات السكك الحديدية

السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: إذا أيقنت أنك ميت والله باقِ وسيبعثك ليوم الحساب انتهيت عن المنكر وفعلت المعروف

فضل صلاة الضحى

فضل صلاة الضحى في استجابة الدعاء آخر صفر.. صلها وادع على المستحيلات

الإفتاء

هل يجوز الصلاة بـ شورت فوق الركبة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

الانظباط
الانظباط
الانظباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد