استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وسط ترقب خطاب جيروم باول في جاكسون هول

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في تداولات ليلة الثلاثاء، بعد بداية هادئة لأسبوع حاسم شهد خطابات رئيسية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ونتائج أرباح التجزئة.

استقرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي. كما تداولت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بالقرب من مستوى الثبات.

ينتظر المستثمرون مؤشرات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول ما سيحدث في اجتماعات السياسة المتبقية للبنك المركزي هذا العام. سيجتمع مسؤولو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع في جاكسون هول، وايومنغ، لحضور الندوة الاقتصادية السنوية للاحتياطي الفيدرالي.

عند إغلاق وول ستريت، يوم الاثنين 18 أغسطس/ آب، تباينت الأسهم الأميركية، بعد أسبوع حافل بالمكاسب، في ظل انتظار المتداولين لنتائج أعمال رئيسية لشركات التجزئة وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في لقاء جاكسون هول 2025.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.01% ليغلق عند 6.449.15 نقطة.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 34.30 نقطة، أي بنسبة 0.08%، ليغلق عند 44.911.82 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.03% ليغلق عند 21.629.77 نقطة.

سيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي محط الأنظار هذا الأسبوع، حيث يتوجه أعضاء البنك المركزي إلى جاكسون هول، في ولاية وايومنغ، لحضور ندوة السياسة الاقتصادية السنوية.

سيراقب المستثمرون هذا الحدث بحثاً عن مؤشرات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، فإن العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي تُشير إلى احتمال بنسبة تقارب 85% أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في سبتمبر.

أرباح شركات التجزئة

تُعدّ شركات التجزئة الكبرى، من بين الشركات الكبرى المقرر أن تُصدر نتائجها هذا الأسبوع. وسيُحلل المستثمرون هذه التقارير بحثاً عن أدلة حول أداء المستهلك الأميركي.

ومن بين الشركات الكبرى المقرر أن تُصدر نتائجها هذا الأسبوع، شركات التجزئة الكبرى، بما في ذلك هوم ديبو Home Depot، ولويز Low’s، وولمارت Walmart، وتارغت Target.

ووفقاً لـ FactSet، تجاوزت نتائج أكثر من 92% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي أعلنت نتائجها لهذا الربع توقعات وول ستريت، حيث تجاوزت 82% منها توقعاته.