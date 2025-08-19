كامل الوزير يدعو المستثمرين الهنود لحضور معرض "الصناعة والنقل"

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سوريش كى ريدي، سفير الهند بالقاهرة، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالي الصناعة والنقل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارتي الصناعة والنقل لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد في مصر.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند وأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية بما يحقق مصالح البلدين ويدعم التكامل الصناعي، مشددًا على الترحيب بكافة الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، ومنها الشركات الهندية الجادة الراغبة في المشاركة في المشروعات الصناعية والاستثمارية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.

من جانبه أكد السفير سوريش كى ريدي أن مصر تمثل بوابة استراتيجية إلى إفريقيا وأوروبا، وتتمتع باقتصاد ديناميكي يتيح فرصًا كبيرة للشركات الهندية للاستثمار والتوسع، مشيراً إلى أن الشركات الهندية القائمة في مصر يصل حجم استثماراتها إلى 3.5 مليار دولار كما أن لديها خطط توسعية في عدد من القطاعات، أبرزها المجالات الصناعية واللوجستيات والموانئ والطاقة المتجددة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ملامح المناخ الاستثماري الواعد في مصر والاجراءات الإيجابية التي نفذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد السفير أن رؤساء الشركات الهندية العاملة في مصر قد أشادوا بهذه الإجراءات وبالآليات التي تنفذها الحكومة المصرية لإزالة أي تحديات بشكل فوري مضيفاً أن هناك اهتمام كبير من الشركات الهندية لضخ استثمارات جديدة في مصر وإقامة مصانع جديدة بها والانطلاق منها الى السوق الاوروبي.

وأعرب الوزير عن ترحيبه بكافة الشركات والمستثمرين المصريين والاجانب لمقابلته مباشرة وعرض مطالبهم ومقترحاتهم.

وأعرب السفير عن تطلع الحكومة الهندية لاستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الهند للالتقاء بالمسؤولين المعنيين وبحث سبل تطوير وتعميق العلاقات الثنائية لاستغلال طاقات البلدين فضلاً عن الالتقاء برؤساء وكبريات الشركات الهندية ومحافل رجال الأعمال وعرض الفرص الصناعية والاستثمارية في مصر.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير دعوته لسفير الهند والمستثمرين الهنود لحضور معرض "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" في نوفمبر 2025.

كما أكد الوزير أن مصر تفتح أبوابها لكل الاستثمارات الجادة، وأن تعزيز التعاون الصناعي مع الهند يمثل أولوية استراتيجية، ويعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني ورفع قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعود بالنفع على الجانبين ويخلق فرصًا واعدة للنمو والاستثمار المشترك.