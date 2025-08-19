قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
أخبار البلد

"إيتيدا" تنظم أول ورشة عمل تدريبية حول "الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي"

شعبة محررى الاتصالات
شعبة محررى الاتصالات
أحمد عبد القوى

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بالتعاون مع شعبة محرري الاتصالات بنقابة الصحفيين، أول ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان "الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك يوم 21 أغسطس الجاري بمقر الهيئة بالقرية الذكية.

وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات الصحفيين وتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية بما يدعم معايير المهنية والدقة في العمل الصحفى والإعلامي.

كما تهدف الورشة إلى التعريف بسبل توظيف تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، وكيفية الاستفادة منها في إنتاج محتوى احترافي عالي الجودة. 

ويتضمن البرنامج التدريبي، الذي يقدمه خبراء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، مقدمة حول مفاهيم وقوانين حماية البيانات والخصوصية وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي وفوائده وأدواته، مع عرض تطبيقات عملية توضح كيفية توظيف هذه التقنيات في تعزيز الإنتاجية.

كما سيتعرف المشاركون على أدوات الكتابة ودعم الأعمال اليومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب مقدمة حول وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI)، مع استعراض نماذج استخدام عملية توضح كيفية الاستفادة من هذه التقنيات لرفع كفاءة العمل وتحقيق نتائج ملموسة. 

ويأتي هذا التدريب في إطار رؤية "إيتيدا" ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات الرامية إلى تمكين الكوادر العاملة بمختلف التخصصات والقطاعات من مواكبة وتسخير أحدث التكنولوجيات، وتعزيز الشراكة بين قطاع تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام، بما يدعم بناء منظومة إعلامية متكاملة قادرة على الابتكار، والتأثير الإيجابي ونشر الوعي، وقيادة التحول نحو بيئة إعلامية رقمية متطورة.

وأكد مجلس إدارة شعبة محرري الاتصالات بنقابة الصحفيين أن تنظيم هذه الورشة التدريبية يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للشعبة، والتي تضع على رأس أولوياتها رفع كفاءة الزملاء الصحفيين من خلال إمدادهم بالمهارات والمعارف الحديثة التي تساعدهم على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، إلى جانب مواجهة التحديات المتنامية للمهنة في ظل التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الإعلامي.

وأكدت الشعبة أن الاستثمار في التدريب وبناء القدرات الصحفية يمثل حجر الزاوية نحو صحافة أكثر احترافية، قادرة على استيعاب الأدوات المستحدثة وتوظيفها لخدمة المصداقية والدقة والموضوعية، بما يرسخ الثقة في الصحافة المصرية ويعزز مكانتها محليًا وإقليميًا.

وأضافت أن هذه الورشة تمثل خطوة عملية وجادة نحو تأهيل الصحفيين لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بصورة مهنية، تتيح لهم إنتاج محتوى أكثر تنوعًا وجودة، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

 كما تأتي الورشة ضمن رؤية الشعبة لتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع التكنولوجي، بما يسهم في بناء منظومة إعلامية متكاملة قادرة على الابتكار وصناعة التأثير الإيجابي في المجتمع.

شعبة محرر صحفى

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

أذكار الصباح

أذكار الصباح ووقتها وفضلها.. ردد أفضل ما قاله النبي بعد شروق الشمس

الصدقة

6 أعمال يكتب لك بها أجر الصدقة.. الأزهر يوضحها

أمين الفتوى

هل يجب تنفيذ وصية المتوفاة بعدم توزيع تركتها كميراث بعد وفاتها .. أمين الفتوى يرد

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

