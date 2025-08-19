رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد محطة الصرف الصحي رقم 12 بحي الأندلس

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة الصرف الصحي رقم (12) بمنطقة الأندلس في التجمع الثالث، وذلك بحضور مسئولى الجهاز والمشروع.





وتجول رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومرافقوه بمكونات المحطة، موضحاً أن المحطة تُعد من المحطات الحيوية التي ستخدم حي الأندلس وامتداداته بالكامل، وتشمل خطي الطرد الملحقين بها بقطري 900مم و1000مم، بهدف خدمة منطقة الأندلس وجنوب المستثمرين واستيعاب تصرفات محطات الرفع أرقام 11 و9 و7، وتضم عددًا من المنشآت من بينها: مبنى عنبر الطلمبات، مبنى المولد، مبنى المحول، مبنى الأمن، المصافي، والمبنى الإداري + التوسعة (1،2،3) الذي يشمل المخزن، الورشة، المسجد، والمكاتب الإدارية.



وتعتمد المحطة على 6 طلمبات رأسية من ماركة KSB، بتصرف تصميمي يبلغ 89 ألف متر مكعب يوميًا، وبقدرة محرك 351 كيلووات، وضغط 43 مترًا، وتصرف 445 لترًا/ثانية لكل طلمبة، كما تم تزويدها بمولد كهربائي بقدرة 1750 KVA لضمان التشغيل المستمر.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه عددًا من مشروعات التطوير الجارية، شملت أعمال رفع كفاءة شارع التسعين الشمالي، وتطوير الطريق الحدائقي بالتجمع الثالث، وصيانة أعمال تنسيق الموقع بمشروع دار مصر – 70 عمارة، حيث شدد على سرعة الإنجاز، واستمرار أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "الغيطي" إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة جهاز المدينة لتحديث مرافق الأحياء المختلفة وتوفير بيئة حضارية وآمنة للسكان، مؤكدًا المتابعة اليومية لجميع مواقع العمل لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالتوقيتات المحددة.