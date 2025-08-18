قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
وكيل الأزهر: دعم كامل لجهود مصر في وقف العدوان على غزة ورفض مخططات التهجير
وظائف جامعة عين شمس 2025.. مدرس بكلية الطب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر
حصيلة ضحايا حرائق إسبانيا ترتفع إلى أربعة بعد مصرع رجل إطفاء في ليون
اقتصاد

وزير الإسكان يصدر حزمة من التوجيهات لتأمين المنشآت وتعزيز السلامة والصحة المهنية

آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي الجهات التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة الجهود المبذولة والإجراءات المُتخذة لتطبيق منظومة التأمين ضد أخطار الحريق، وتعزيز الأمن السيبراني، وضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وذلك على مستوى كافة الجهات والشركات والمواقع المختلفة.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بملف التأمين ضد أخطار الحريق بأحدث الأجهزة المستخدمة في هذا الشأن فيما يخص منظومة أجهزة الإنذار والإطفاء، مشيرًا إلى أنه من الضروري الوقوف على موقف المنظومة الموجودة حاليًا بكل الجهات والمواقع وتحديثها عند الحاجة، وأيضًا التغلب على أية تحديات تواجه عمل المنظومة، وفي هذ الإطار وجه الوزير بمراجعة المنظومة بشكل كامل من شبكات الإنذار ومعدات الإطفاء بجميع المنشآت والمواقع التابعة، والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة. 

وفيما يخص الأمن السيبراني، شدد وزير الإسكان على ضرورة تأمين البنية التحتية الرقمية للهيئات والجهات التابعة، وتطبيق أحدث وسائل الحماية الإلكترونية لمواجهة أية تحديات في هذا الشأن، وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، أكد الوزير على الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين، من خلال تطبيق إجراءات وقائية دورية، وتوفير أدوات السلامة، وتنظيم حملات توعوية وتدريبية.

واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على المتابعة المستمرة لتلك الملفات، ووضع خطط بتوقيتات محددة للانتهاء من تحديث تلك المنظومة في كل جهة، ورفع تقارير دورية بنتائج التنفيذ، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة في جميع قطاعات الوزارة.

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

