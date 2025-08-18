قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مقرر بالحوار الوطني: إشادة المؤسسات الدولية بأداء الجنيه تعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي

الجنيه المصري
الجنيه المصري
أ ش أ

 أكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار وطني النائب أيمن محسب أن إشادة المؤسسات الدولية بإداء الجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية العام، يعكس بوضوح نجاح الدولة في تطبيق سياسات إصلاح اقتصادي واقعية ومرنة، كان لها أثر مباشر في استقرار سوق الصرف واستعادة الثقة في العملة الوطنية.

وأوضح "محسب"- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه الشهادات تمثل دليلا على أن الإصلاحات التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، ليس فقط داخلياً من خلال استقرار سوق الصرف وتراجع الفجوة السعرية، ولكن أيضا خارجيا عبر تعزيز مكانة الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، وفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، بما يضمن استدامة التحسن ودعم قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار إلى أن التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9% منذ بداية 2025 وحتى منتصف أغسطس الجاري - وفقا للبيانات الرسمية - يعكس تحسن التدفقات الدولارية وتراجع الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وهو ما يعد مؤشرا على فاعلية السياسة النقدية وتكاملها مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

وأكد أن إشادة مؤسسات دولية مثل "بلومبرج" و"صندوق النقد الدولي" و"موديز" و"جولدمان ساكس" بأداء الجنيه، تحمل دلالات مهمة، أبرزها استعادة ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، والاعتراف بمرونة سعر الصرف كأداة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مضيفا أن هذه الشهادات الدولية تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية، وتشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

ولفت الى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تقارب 60% لتسجل 15.8 مليار دولار خلال 5 أشهر فقط، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 20.5%، وزيادة الإيرادات السياحية بنسبة 21.2%، تعكس تنوع مصادر النقد الأجنبي وتنامي القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في قطاعات مختلفة، مؤكدا أن هذه المؤشرات توضح أن الدولة لم تكتف بالاعتماد على قطاع واحد كمصدر للعملة الصعبة، بل عملت على بناء قاعدة متنوعة ومستدامة من الموارد.

وتابع: "ارتفاع الاحتياطيات لتصل إلى 49 مليار دولار في نهاية يوليو 2025 مقارنة بـ 46.5 مليار دولار قبل عام، يمثل درع أمان قويا للاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات أو ضغوط خارجية محتملة"، لافتا إلى أن استمرار زخم الإصلاح الاقتصادي، مع دعم سياسات جذب الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتطوير البنية التحتية السياحية، سيساهم في الحفاظ على استقرار الجنيه وتخفيض معدلات التضخم تدريجياً.

وتوقع محسب، أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً أكبر في ميزان المدفوعات وزيادة ملحوظة في ثقة المستثمرين الدوليين، خاصة في ظل ما تبديه الدولة من التزام بالإصلاحات الهيكلية، مشددا على أن ما تحقق حتى الآن هو خطوة مهمة في طريق طويل، وداعيا إلى ضرورة الاستمرار في الإصلاحات ومتابعة تنفيذها بدقة، لضمان استدامة النتائج الإيجابية، وتحقيق معدلات نمو أعلى تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
 

الاستثمار وطني المؤسسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

ترشيحاتنا

الذهب والدولار

أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين

أحداث السابع من أكتوبر

أزمة ثقة في جيش الاحتلال بسبب 7 أكتوبر

الصحفي الفلسطيني عماد أبو شاويش

المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر توزع على المواطنين بغزة.. فيديو

بالصور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

كيكة المانجا
كيكة المانجا
كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد