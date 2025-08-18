استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، ليلة الأحد17 أغسطس بعد أن غذّت الآمال بخفض أسعار الفائدة أسبوعاً مربحاً في وول ستريت.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 3 نقاط فقط، فيما لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 أي تغيير يُذكر.

تباينت المؤشرات الأميركية، في ختام جلسة، يوم الجمعة 15 أغسطس لكنها حققت مكاسب أسبوعية بعد تراجع خلال التداولات بعد صدور تقارير اقتصادية متفاوتة النتائج.

وانخفض مؤشر ستاندر آند بورز بنحو 0.33% في نهاية التعاملات. كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.39%.

وتفوق مؤشر داو جونز الصناعي على السوق، مرتفعاً بنسبة 0.07%، بفضل ارتفاع سهم يونايتد هيلث بنسبة 12%.

أدى انخفاض أسهم الرقائق وبيانات ثقة المستهلك الضعيفة إلى تراجع السوق يوم الجمعة. وانخفض سهم أبلايد ماتيريالز بأكثر من 11%، مما أدى إلى انخفاض سهم فان إيك لأشباه الموصلات المتداولة في البورصة (SMH) بنسبة 1.7%. كما انخفض سهم إنفيديا بنسبة 1%.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 58.6 في أغسطس من 61.7 في الشهر الماضي بسبب المخاوف بشأن التضخم.

وساهم في دعم مؤشر داو جونز ارتفاع بنسبة 10% في سهم يونايتد هيلث، بعد أن أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارين بافيت وشركة سايون لإدارة الأصول التابعة لمايكل بيري عن شرائهما أسهماً في شركة التأمين العملاقة خلال الربع الثاني. واستقر مؤشر ناسداك المركب.

جاكسون هول

تتجه أنظار المستثمرين الأسبوع المقبل إلى جاكسون هولفي ولاية وايومنغ الأميركية، إذ يجتمع صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة المقبل لعقد ندوتهم السنوية التي تعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية.

ويأمل المستثمرون في الحصول على مؤشرات واضحة بشأن مسار خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يدفع أسواق الأسهم الأميركية لتحقيق مستويات قياسية جديدة.

يأتي الاجتماع بعد أسبوع شهد صدور بيانات متفاوتة حول التضخم وأسعار المستهلك والمنتجين، والتي أظهرت من جهة ثبات المستهلك الأميركي وقوة سوق العمل، لكنها في الوقت نفسه أعادت القلق بشأن استمرار الضغوط التضخمية.

ومن المقرر أن يختتم الحدث يوم الجمعة بخطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وسط توقعات بأن يلعب هذا الخطاب دوراً محورياً في تحديد اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

أظهرت بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو، الصادرة صباح الجمعة، صورةً إيجابيةً للمستهلك الأميركي. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% الشهر الماضي، مطابقةً لتوقعات مؤشر داو جونز. وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات، بنسبة 0.3%، مطابقةً للتوقعات أيضاً.

تاريخياً، يعد داو جونز رمزاً للسوق الأميركي منذ تأسيسه عام 1896، واليوم، ومع مكاسب لافتة لشركات مثل إنفيديا وبوينغ وغولدمان ساكس، يبدو أن المؤشر في طريقه لتأكيد عودته إلى دائرة الأرقام القياسية.

أسبوع حافل آخر ينتظر الأسواق، وهذه أهم الأحداث:

1. لقاء زيلينسكي مع ترامب في الولايات المتحدة - الاثنين.

2. محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو - الأربعاء.

3. بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أغسطس من ستاندرد آند بورز - الخميس.

4. بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب لشهر أغسطس من ستاندرد آند بورز - الخميس.

5. بيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر يوليو - الخميس.

6. كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول - الجمعة.

إلى جانب السياسة الاقتصادية، سيراقب المتداولون تقارير الأرباح المقرر صدورها خلال الأسبوع مع اقتراب نهاية الموسم. ومن بين الشركات الكبرى المقرر أن تُصدر نتائجها هذا الأسبوع، شركات التجزئة الكبرى، بما في ذلك هوم ديبو Home Depot، ولويز Low’s، وولمارت Walmart، وتارغت Target.

ووفقاً لـ FactSet، تجاوزت نتائج أكثر من 92% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي أعلنت نتائجها لهذا الربع توقعات وول ستريت، حيث تجاوزت 82% منها توقعاتها.