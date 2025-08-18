قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب

أرشيفيه
أرشيفيه
وكالة

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، ليلة الأحد17 أغسطس بعد أن غذّت الآمال بخفض أسعار الفائدة أسبوعاً مربحاً في وول ستريت.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 3 نقاط فقط، فيما لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 أي تغيير يُذكر.

تباينت المؤشرات الأميركية، في ختام جلسة، يوم الجمعة 15 أغسطس لكنها حققت مكاسب أسبوعية بعد تراجع خلال التداولات بعد صدور تقارير اقتصادية متفاوتة النتائج.

وانخفض مؤشر ستاندر آند بورز بنحو 0.33% في نهاية التعاملات.  كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.39%.

وتفوق مؤشر داو جونز الصناعي على السوق، مرتفعاً بنسبة 0.07%، بفضل ارتفاع سهم يونايتد هيلث بنسبة 12%.

أدى انخفاض أسهم الرقائق وبيانات ثقة المستهلك الضعيفة إلى تراجع السوق يوم الجمعة. وانخفض سهم أبلايد ماتيريالز بأكثر من 11%، مما أدى إلى انخفاض سهم فان إيك لأشباه الموصلات المتداولة في البورصة (SMH) بنسبة 1.7%. كما انخفض سهم إنفيديا بنسبة 1%.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 58.6 في أغسطس من 61.7 في الشهر الماضي بسبب المخاوف بشأن التضخم.

وساهم في دعم مؤشر داو جونز ارتفاع بنسبة 10% في سهم يونايتد هيلث، بعد أن أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارين بافيت وشركة سايون لإدارة الأصول التابعة لمايكل بيري عن شرائهما أسهماً في شركة التأمين العملاقة خلال الربع الثاني. واستقر مؤشر ناسداك المركب.

جاكسون هول

تتجه أنظار المستثمرين الأسبوع المقبل إلى جاكسون هولفي ولاية وايومنغ الأميركية، إذ يجتمع صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة المقبل لعقد ندوتهم السنوية التي تعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية.

ويأمل المستثمرون في الحصول على مؤشرات واضحة بشأن مسار خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يدفع أسواق الأسهم الأميركية لتحقيق مستويات قياسية جديدة.

يأتي الاجتماع بعد أسبوع شهد صدور بيانات متفاوتة حول التضخم وأسعار المستهلك والمنتجين، والتي أظهرت من جهة ثبات المستهلك الأميركي وقوة سوق العمل، لكنها في الوقت نفسه أعادت القلق بشأن استمرار الضغوط التضخمية.

ومن المقرر أن يختتم الحدث يوم الجمعة بخطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وسط توقعات بأن يلعب هذا الخطاب دوراً محورياً في تحديد اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

أظهرت بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو، الصادرة صباح الجمعة، صورةً إيجابيةً للمستهلك الأميركي. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% الشهر الماضي، مطابقةً لتوقعات مؤشر داو جونز. وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات، بنسبة 0.3%، مطابقةً للتوقعات أيضاً.

تاريخياً، يعد داو جونز رمزاً للسوق الأميركي منذ تأسيسه عام 1896، واليوم، ومع مكاسب لافتة لشركات مثل إنفيديا وبوينغ وغولدمان ساكس، يبدو أن المؤشر في طريقه لتأكيد عودته إلى دائرة الأرقام القياسية.

أسبوع حافل آخر ينتظر الأسواق، وهذه أهم الأحداث:

1. لقاء زيلينسكي مع ترامب في الولايات المتحدة - الاثنين.

2. محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو - الأربعاء.

3. بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أغسطس من ستاندرد آند بورز - الخميس.

4. بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب لشهر أغسطس من ستاندرد آند بورز - الخميس.

5. بيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر يوليو - الخميس.

6. كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول - الجمعة.

إلى جانب السياسة الاقتصادية، سيراقب المتداولون تقارير الأرباح المقرر صدورها خلال الأسبوع مع اقتراب نهاية الموسم. ومن بين الشركات الكبرى المقرر أن تُصدر نتائجها هذا الأسبوع، شركات التجزئة الكبرى، بما في ذلك هوم ديبو Home Depot، ولويز Low’s، وولمارت Walmart، وتارغت Target.

ووفقاً لـ FactSet، تجاوزت نتائج أكثر من 92% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي أعلنت نتائجها لهذا الربع توقعات وول ستريت، حيث تجاوزت 82% منها توقعاتها.

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

الذهب والدولار

أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين

أحداث السابع من أكتوبر

أزمة ثقة في جيش الاحتلال بسبب 7 أكتوبر

الصحفي الفلسطيني عماد أبو شاويش

المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر توزع على المواطنين بغزة.. فيديو

بالصور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

كيكة المانجا
كيكة المانجا
كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

