الأسواق العالمية تواجه أسبوعاً مضطرباً مع تصاعد الضغوط الأمريكية على أوكرانيا

من المرجح أن تكون أسهم الدفاع وأسواق الطاقة محور الاهتمام هذا الأسبوع، حيث سارع القادة الأوروبيون إلى دعم أوكرانيا في محادثاتهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما قد يضغط على كييف لقبول اتفاق سلام يصب في مصلحة روسيا.

ويترقب المستثمرون مؤشرات على أن الولايات المتحدة قد تقترب من روسيا في محاولة لاستغلال موارد الطاقة الهائلة غير المستغلة في القطب الشمالي، في تحول جيوسياسي كبير يزيد الضغط على أوروبا لتعزيز إنفاقها الدفاعي بسرعة، وفق رويترز.

اختتم ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمتهما التي عُقدت نهاية الأسبوع في ألاسكا دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، حيث صرّح الرئيس الأميركي آنذاك بأنه يريد الآن اتفاق سلام سريعاً ينبغي على كييف قبوله.

يسافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن يوم الاثنين لإجراء محادثات سينضم إليها الآن قادة دول، من بينها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وصرح هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بيرينبرغ، في مذكرة للعملاء: "يبدو أن ترامب يميل إلى تقليص أو حتى إنهاء الدعم الأميركي لأوكرانيا. وقد أثار بوتين اهتمامه بصفقات تجارية".

وأضاف: "نتيجة لذلك، قد ترفع الولايات المتحدة عقوباتها على روسيا وتستثمر فيها بدلًا من ذلك". وهكذا سيتعين على أوروبا زيادة الإنفاق العسكري على دفاعها.

انتعاش أسهم الدفاع

راهن المستثمرون على هذه النتيجة منذ فبراير 2022، مما أدى إلى ارتفاع قوي في أسهم شركات الطيران والدفاع الأوروبية، مع مكاسب تجاوزت 600% لشركة ليوناردو ، و1500% لشركة راينميتال الألمانية.

ارتفع اليورو بنسبة 13% مقابل الدولار هذا العام، وبلغ سعره حوالي 1.17 دولار يوم الجمعة.

سلط مايكل هارتنت، الخبير الاستراتيجي في بنك أوف أميركا، الضوء على إمكانية استغلال مشاريع الحفر الأميركية الروسية في القطب الشمالي 15% من النفط غير المكتشف في العالم و30% من الغاز الطبيعي غير المكتشف في العالم، مما يؤدي إلى سوق طاقة هابطة.

وحذر هارتنت من أن خام برنت، الذي انخفض أكثر من 1% إلى ما يقرب من 66 دولارا للبرميل يوم الجمعة، لا يزال سعره مرتبطا باتفاق السلام في أوكرانيا، في حين يريد ترامب أسعار طاقة أقل للمستهلكين الأميركيين.

ارتفعت سندات الحكومة الأوكرانية، وهي مؤشرات رئيسية على المزاج العام، مع ظهور أنباء القمة في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها استقرت عند مستوى 55 سنتاً للدولار، وهو مستوى لا يزال متعثراً.

ورأى جيف جريلز، رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة في شركة أيجون لإدارة الأصول: "أعتقد أنها ستتراجع قليلاً بعد الارتفاع الأخير، إذ يبدو أن المزاج العام يميل لصالح روسيا عقب قمة الجمعة".





