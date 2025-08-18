قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
اقتصاد

أسعار السبائك الذهبية.. اعرف وصلت كام؟

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت طفيف بين الأوزان المختلفة، وذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب عالميًا عند مستويات 3345 دولارًا للأونصة.

ويأتي ذلك في ظل متابعة المستثمرين والمواطنين لحركة الذهب وتأثيرها على السوق المحلي.

تراوحت أسعار السبائك الذهبية حسب الأوزان كما يلي:

سبيكة 0.5 جرام (عيار 24): بلغ سعرها اليوم بين 2,680 و2,800 جنيه

سبيكة 1 جرام (عيار 24): بلغ سعرها بين 5,361 و5,600 جنيه

سبيكة 2 جرام (عيار 24): تراوح سعرها بين 10,720 و11,200 جنيه

سبيكة 3 جرامات (عيار 24): سجلت أسعارها بين 16,080 و16,800 جنيه

سبيكة 5 جرامات (عيار 24): سجلت أسعارها بين 26,330 و28,550 جنيه

سبيكة 10 جرامات (عيار 24): تراوحت أسعارها بين 52,650 و55,925 جنيه

سبيكة 20 جرامًا (عيار 24): بلغ سعرها بين 105,300 و111,850 جنيه

سبيكة 50 جرامًا (عيار 24): بلغ سعرها بين 263,250 و279,125 جنيه

سبيكة 100 جرام (عيار 24): تراوحت أسعارها بين 525,900 و560,175 جنيه

سبيكة 250 جرامًا (عيار 24): بلغ سعرها بين 1,314,750 و1,400,440 جنيه

سبيكة 500 جرام (عيار 24): تراوحت أسعارها بين 2,629,500 و2,800,875 جنيه

سبيكة 1 كيلو جرام (عيار 24): بلغ سعرها بين 5,226,050 و5,649,600 جنيه


يُلاحظ أن الأسعار قد تختلف قليلاً حسب التاجر والمكان، بالإضافة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل تكلفة المصنعية، والتي قد تضاف حسب سياسة كل محل وتختلف من محل لآخر.

وينصح خبراء الاستثمار والمتعاملون في سوق الذهب بمتابعة تحديثات الأسعار يوميًا، نظرًا لتأثرها بالتغيرات العالمية في أسعار الذهب وكذلك بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

يستمر الذهب في جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل، خاصة مع توقعات المحللين بمزيد من الاستقرار النسبي في الفترة المقبلة.

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

الذهب والدولار

أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين

أحداث السابع من أكتوبر

أزمة ثقة في جيش الاحتلال بسبب 7 أكتوبر

الصحفي الفلسطيني عماد أبو شاويش

المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر توزع على المواطنين بغزة.. فيديو

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

