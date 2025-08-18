قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توجيه عاجل من التخطيط بتفعيل المراكز الخدمية الحكومية الإلكترونية بالجيزة والعريش

ارشيفيه
ارشيفيه
آية الجارحي

تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وفي إطار متابعة الجهود التي يقوم بها مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بسرعة الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمراكز خدمات مصر الثابتة بمدينتي العريش والجيزة، لإتاحة المزيد من الفروع التي تُقدم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، وذلك بعد افتتاح مراكز خدمات مصر بمحافظات أسوان والإسكندرية وجنوب سيناء (شرم الشيخ)، والقاهرة (المقطم).

كما اطّلعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الاستعدادات النهائية لافتتاح فرع مركز خدمات مصر بمدينة طنطا، عقب الانتهاء من 100% من الأعمال الإنشائية، وبدء الاستعدادات لمراحل التشغيل التجريبي لاستقبال المواطنين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراكز خدمات مصر الثابتة منذ تدشينها مثلت نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال الفصل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، عبر توفير أماكن مُجهزة ومُطورة لاستقبال المواطنين، والاعتماد على الميكنة في تقديمها بما يوفر الوقت والجهد المبذولين في الحصول على الخدمات التقليدية، وتوفير خدمات متعددة في معاملة واحدة، فضلًا عن توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المختلفة، وإتاحة بيئة عملة محفزة للعاملين في القطاع الحكومي.

وأضافت أن تدشين مراكز خدمات مصر بمحافظات أسوان وجنوب سيناء والإسكندرية والقاهرة، أتاحت قنوات متطورة للمواطنين للحصول على أكثر من 156 خدمة حكومية ما بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة المصرية، وخدمات التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة، والإدارة العامة للمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

وأوضحت أن المراكز الأربعة قدمت أكثر من 378 ألف معاملة للمواطنين، حيث بلغ إجمالي المعاملات لمركز أسوان 125.415 معاملة بقيمة متحصلات لخزينة الدولة بلغت نحو 17 مليون جنيه، بينما بلغت معاملات مركز شرم الشيخ 51,865 معاملة بمتحصلات بلغت 8.8 مليون جنيه، وبلغ إجمالي المعاملات في مركز الإسكندرية 158,839معاملة بمتحصلات بلغت 22.2 مليون جنيه، كما بلغت معاملات مركز المقطم 51,767 معاملة بقيمة 18.4 مليون جنيه.

وأشارت "المشاط"، إلى أن المراكز توفر الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي واقتصاد المعرفة. 

وأكدت "المشاط" حرص الوزارة على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات، من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الوطنية المتعددة، للتوسع في تدشين مراكز خدمات مصر سواء الثابتة أو المراكز التكنولوجية المتنقلة، من أجل المضي قدمًا في تعزيز مسيرة التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشمول الاجتماعي من خلال إتاحة الخدمات المتطورة لجميع المواطنين دون تمييز، وتطبيق مبادئ الاستدامة، وتابعت أن ذلك ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. 

وذكرت أن مركز خدمات مصر في المحافظات المختلفة، يمثل نموذجًا للتكامل والتضافر بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، متابعه أن فلسفة تدشين مراكز خدمات مصر، تقوم على فكر يتصدره المواطن، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة كافة والتي تضمن حصوله على خدمات متعددة في مكان واحد، مُجهز على أحدث المعايير العالمية، بما يجعل أثره لا يمتد فقط إلى رضا المواطن الذي يأتي في المقدمة، لكنه يتعدى ذلك إلى خفض التكاليف التي كانت تتكبدها الدولة مع تعدد الجهات مقدمة الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز دور التنمية المستدامة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن كثرة تنقل المواطنين بين الجهات الحكومية.



 

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ

المؤتمر: كلمة وزير الخارجية أمام معبر رفح تعكس ثوابت مصر تجاه فلسطين

استخدام الأطفال في العمل القسري

السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري وفقا للقانون

المهندس أحمد الباز عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر

التنسيقية : تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني برفح رسالة للعالم بأهمية الدور المصري

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

