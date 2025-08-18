صادرات الملابس المصرية تسجل 25% نمواً وتستهدف 12 مليار دولار بحلول 2031

كشف المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات، عن تحقيق صادرات القطاع قفزة قوية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نحو 1.608 مليار دولار مقابل 1.283 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 25%.

وأوضح مرزوق خلال اجتماعه مع رئيس جهاز التمثيل التجارى أن المجلس يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة زيادة صادرات القطاع بمعدل يتراوح بين 25% إلى 30% سنويًا، وصولًا إلى تحقيق 12 مليار دولار صادرات بحلول عام 2031، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من أسواق كبرى مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

وأضاف أن الخطة تستند إلى عدة محاور رئيسية، تشمل تطوير البنية الإنتاجية للمصانع، وتحسين الجودة والتسعير، وتوسيع قاعدة المستوردين في الأسواق التقليدية والجديدة، مع تعزيز التعاون مع جهاز التمثيل التجاري للاستفادة من الفرص التصديرية التي توفرها المكاتب بالخارج.

وأكد مرزوق على أهمية التوجه نحو السوق الإفريقية في المرحلة الحالية، لما تشهده من معدلات نمو متزايدة في الطلب على الملابس الجاهزة والمنسوجات، مشددًا على أن القارة تمثل فرصة واعدة لتوسيع الحصة السوقية للمنتجات المصرية وتعزيز وجودها كمنافس رئيسي في هذا القطاع.