قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صادرات الملابس المصرية تسجل 25% نمواً وتستهدف 12 مليار دولار بحلول 2031

جانب من إلاجتماع
جانب من إلاجتماع
ولاء عبد الكريم

كشف المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات، عن تحقيق صادرات القطاع قفزة قوية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نحو 1.608 مليار دولار مقابل 1.283 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 25%.

وأوضح مرزوق خلال اجتماعه مع رئيس جهاز التمثيل التجارى  أن المجلس يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة زيادة صادرات القطاع بمعدل يتراوح بين 25% إلى 30% سنويًا، وصولًا إلى تحقيق 12 مليار دولار صادرات بحلول عام 2031، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من أسواق كبرى مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

وأضاف أن الخطة تستند إلى عدة محاور رئيسية، تشمل تطوير البنية الإنتاجية للمصانع، وتحسين الجودة والتسعير، وتوسيع قاعدة المستوردين في الأسواق التقليدية والجديدة، مع تعزيز التعاون مع جهاز التمثيل التجاري للاستفادة من الفرص التصديرية التي توفرها المكاتب بالخارج.

وأكد مرزوق على أهمية التوجه نحو السوق الإفريقية في المرحلة الحالية، لما تشهده من معدلات نمو متزايدة في الطلب على الملابس الجاهزة والمنسوجات، مشددًا على أن القارة تمثل فرصة واعدة لتوسيع الحصة السوقية للمنتجات المصرية وتعزيز وجودها كمنافس رئيسي في هذا القطاع.

الملابس الجاهزة والمنسوجات وتحسين الجودة والتسعير البنية الإنتاجية للمصانع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

البلوجر لي لي

بسبب المخدرات.. عرض البلوجر لي لي على الطب الشرعي

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ترشيحاتنا

مروان عطية

مروان عطية يبدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي

هالر

سيباستيان هالر يرحل عن بوروسيا دورتموند نهائيا

محمد معروف

نجم الزمالك السابق يعلق على أزمة حكم مباراة الأهلي وفاركو

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد