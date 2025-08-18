قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
رئيس جهاز دمياط الجديدة: التصدي بحزم للتعديل وتنفيذ المشروعات بأعلى جودة

آية الجارحي

تفقد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، الأحياء السكنية والطرق بالمدينة، لمتابعة الوضع العام ومدى التزام شركات النظافة والزراعة والصيانة بخطة العمل والتعليمات الصادرة بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة شدد رئيس الجهاز على الشركات العاملة بالنظافة والزراعة والصيانة بضرورة الاهتمام بمستوى تنفيذ الأعمال، وعلى جهاز الإشراف بالتأكد من جاهزية جميع المعدات الموجودة لدى الشركات العاملة (النظافة ، وصيانة الزراعة ) ومنع الإشغالات ومراجعة موقف تراخيص التشغيل للمحال التجارية بمختلف الأحياء بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار التصدى بكل حزم لأى مظاهر من التعديات والإشغالات خارج خطوط التنظيم والمسطحات الخضراء واتخاذ الإجراءات القانونية التى من شأنها استرداد حق الدولة والقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة.

وفى سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز، أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية، مؤكداً سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للبرامج الزمنية والمواصفات لدعم التنمية المستدامة وسهولة الحركة المرورية بالمنطقة الصناعية.

وتفقد المهندس أشرف فتحى محمود، أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء الجاري تنفيذها بالمدينة، بالتنسيق بين إدارة الزراعة والتنمية، والتي تشمل رفع مخلفات الزراعة وتكثيف المزروعات والأشجار بالمسطحات الخضراء وأعمال الصيانة بأحياء المدينة وكذلك الجزر والمناطق الخضراء بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز، بتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة مع التزام السكان بالحفاظ على ما تم إنجازه، والتصدى بكل حزم لأى مظهر من تلك المظاهر للحفاظ على أعمال التطوير الجارية بالمدينة والطابع المعمارى والحضارى بالمدينة.

الحفاظ علي المساحات الخضراء الحفاظ علي المظهر العام للمدينهج التعديات والإشغالات

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

علي جمعة

علي جمعة: النفس البشرية ليست معصومة من الزلل ويستوي في ذلك الآدميون إلا من اصطفاهم الله لرسالته

المفتي

هل يجوز الإخبار بعيوب الخاطب عند الاستشارة؟ .. المفتي يجيب

مسرح فني

موسكو تحتضن دورة متخصصة في المسرح الروسي للمواهب الشابة من دول بريكس+

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

