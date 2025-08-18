تعاون بين التمثيل التجاري والمجلس التصديري لتعزيز صادرات الملابس والمنسوجات

عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا مع المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات، بهدف وضع خطة عمل متكاملة لترويج وتنمية صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمنسوجات، والحد من الآثار السلبية للحرب التجارية العالمية، والاستفادة من توجه المستثمرين الأجانب لنقل استثماراتهم إلى مصر للاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

وقال الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجارى إن الاجتماع تناول أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج، بما توفره من قواعد بيانات للأسواق المستهدفة، ودراسات تسويقية، ومعلومات عن اشتراطات التصدير والمتطلبات الفنية، بالإضافة إلى دور الجهاز في فتح قنوات اتصال مباشرة مع كبار المستوردين للمنتجات المصرية، إلى جانب المساهمة في تنظيم البعثات الترويجية والمعارض الدولية.

وأشار الشريف إلى أن جهاز التمثيل التجاري يوافي المجالس التصديرية بشكل دوري بأهم الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق العالمية، مع التركيز على المنتجات المصرية البديلة لصادرات بعض الدول التي تأثرت نتيجة تغيرات الأسواق والأزمات الدولية، وخاصة في الأسواق الأوروبية، بما يعزز مكانة المنتجات المصرية ويزيد من تنافسيتها.

من جانبه، أوضح المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة سجلت قفزة قوية خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نحو 1.608 مليار دولار، مقابل 1.283 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 25%، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف زيادة



الصادرات بمعدلات تتراوح بين 25% و30% سنويًا، والوصول إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031، كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية من أسواق كبرى مثل تركيا والصين والهند وفيتنام.

وأضاف مرزوق أن السوق الأفريقية تمثل وجهة واعدة في المرحلة الحالية لما تشهده من تطور وزيادة في الطلب على الملابس الجاهزة والمنسوجات. كما أشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أنه تم الاتفاق على قيام المجلس التصديري بموافاة الجهاز بالقدرات الإنتاجية المتاحة وخططه التصديرية للأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للمكاتب التجارية بالخارج تسهيل نفاذ المنتجات المصرية وتزويد المجلس بالفرص التصديرية المتوفرة في تلك الدول.