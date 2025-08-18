قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعاون بين التمثيل التجاري والمجلس التصديري لتعزيز صادرات الملابس والمنسوجات

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا مع المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات، بهدف وضع خطة عمل متكاملة لترويج وتنمية صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمنسوجات، والحد من الآثار السلبية للحرب التجارية العالمية، والاستفادة من توجه المستثمرين الأجانب لنقل استثماراتهم إلى مصر للاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

وقال الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجارى إن الاجتماع تناول أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج، بما توفره من قواعد بيانات للأسواق المستهدفة، ودراسات تسويقية، ومعلومات عن اشتراطات التصدير والمتطلبات الفنية، بالإضافة إلى دور الجهاز في فتح قنوات اتصال مباشرة مع كبار المستوردين للمنتجات المصرية، إلى جانب المساهمة في تنظيم البعثات الترويجية والمعارض الدولية.

وأشار الشريف إلى أن جهاز التمثيل التجاري يوافي المجالس التصديرية بشكل دوري بأهم الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق العالمية، مع التركيز على المنتجات المصرية البديلة لصادرات بعض الدول التي تأثرت نتيجة تغيرات الأسواق والأزمات الدولية، وخاصة في الأسواق الأوروبية، بما يعزز مكانة المنتجات المصرية ويزيد من تنافسيتها.

من جانبه، أوضح المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة سجلت قفزة قوية خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نحو 1.608 مليار دولار، مقابل 1.283 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 25%، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف زيادة 


الصادرات بمعدلات تتراوح بين 25% و30% سنويًا، والوصول إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031، كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية من أسواق كبرى مثل تركيا والصين والهند وفيتنام.

وأضاف مرزوق أن السوق الأفريقية تمثل وجهة واعدة في المرحلة الحالية لما تشهده من تطور وزيادة في الطلب على الملابس الجاهزة والمنسوجات. كما أشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أنه تم الاتفاق على قيام المجلس التصديري بموافاة الجهاز بالقدرات الإنتاجية المتاحة وخططه التصديرية للأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للمكاتب التجارية بالخارج تسهيل نفاذ المنتجات المصرية وتزويد المجلس بالفرص التصديرية المتوفرة في تلك الدول.

التجارية بالخارج جهاز التمثيل التجاري أن السوق الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

البلوجر لي لي

بسبب المخدرات.. عرض البلوجر لي لي على الطب الشرعي

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ترشيحاتنا

بورسعيد | الغرباوي و مستشار مادة التربية الرياضية يتباحثان قضايا المادة

بورسعيد | الغرباوي و مستشار التربية الرياضية يتباحثان قضايا المادة

محافظ بورسعيد يوافق على دراسة مقترح بإنشاء مجلس أمناء للمقابر

محافظ بورسعيد يوافق على دراسة مقترح بإنشاء مجلس أمناء للمقابر

محاضرات الثقافة

محاضرات وورش فنية.. ثقافة جنوب سيناء تحتفل باليوم العالمي للشباب

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد