التمثيل التجاري: توفير قواعد بيانات ودراسات تسويقية لدعم صادرات الملابس والمنسوجات

عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا مع المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات، لمناقشة خطة عمل للترويج للصادرات المصرية من هذا القطاع الحيوي، والحد من الآثار السلبية للحرب التجارية العالمية، مع الاستفادة من التحولات الجارية في سياسات الأسواق الدولية.

وأكد الدكتور الشريف أن الاجتماع تناول أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج، من خلال ما توفره من قواعد بيانات للأسواق المستهدفة، ودراسات تسويقية وتقارير فنية عن اشتراطات التصدير والمواصفات المطلوبة، فضلًا عن تسهيل الاتصالات مع كبار المستوردين ودعم المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن الجهاز يقوم بشكل دوري بموافاة المجالس التصديرية بالفرص التصديرية المتاحة، خاصة تلك المتعلقة بالمنتجات المصرية البديلة لصادرات الدول التي تأثرت بالأزمات وتداعيات الحرب التجارية، مع التركيز على الأسواق الأوروبية التي تشهد تغيرات متسارعة.

وأضاف الشريف أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على قيام المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات بمتابعة قدرات الإنتاج المتاحة في المصانع المصرية وإخطار جهاز التمثيل التجاري بخططه المستقبلية للأسواق المستهدفة، ليتم التنسيق مع المكاتب التجارية بالخارج بما يسهم في زيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية.