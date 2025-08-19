الأشعة تكشف إصابة ياسين مرعي بشد في العضلة الخلفية

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها ياسين مرعي، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

وأوضح طبيب الأهلي أن مرعي سيقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٢٥ أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

كان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية للمسابقة ورفع رصيده إلى ٤ نقاط.