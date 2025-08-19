قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بالمجان.. فحص وعلاج 263 مواطنًا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

قوافل طبية
قوافل طبية
محمود زيدان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 263 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرى الصافية بمركز دسوق، وقرية جماجمون بمركز فوة، وقرى العلوي وقرية 63 وقرية 12 وقرية 7 وقرية 8 بمركز الحامول، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بكفر الشيخ.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأعلن السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أن تنظيم القافلة جاء وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بكفرالشيخ، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجًا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ قافلة طبية أخبار كفر الشيخ

