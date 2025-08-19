التعليم: مشروع لتأهيل معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية لاستخدام تطبيقات الآلة الحاسبة

وقّع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، برتوكول تعاون جديد على هامش فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد ٩”.

ويهدف بروتوكول التعاون الجديد الموقع مع احدى الشركات إلى تنفيذ مشروع متكامل لتدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على دليل استخدام تطبيقات الآلة الحاسبة ضمن مناهج الرياضيات، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والطلاب في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن توقيع بروتوكول التعاون المذكور يُعد خطوة محورية في تطوير مناهج الرياضيات بالمرحلة الإعدادية، حيث يسهم في تعزيز قدرات المعلمين على توظيف أدوات تعليمية حديثة وتطبيقات الآلة الحاسبة في العملية التعليمية، بما يؤهل الطلاب لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين، مشيرًا إلى أن هذا البرتوكول يعكس حرص الوزارة على بناء شراكات دولية رائدة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم المصري.

ويتضمن البرتوكول الاتفاق على إطلاق مشروع تدريبي يبدأ بمرحلة مبدئية لتأهيل معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على منهجية تعليم الرياضيات باستخدام تطبيقات الآلة الحاسبة.

ويوضح البرتوكول أن البرنامج يستهدف تدريب المعلمين في المدارس المشاركة على توظيف التطبيقات التي تخدم المناهج الدراسية بشكل فعّال، بما يساعد الطلاب على اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين مثل التحليل المنطقي، وحل المشكلات، والتفكير النقدي.

كما يتضمن البرتوكول برنامجًا متكاملًا يبدأ بتدريب المعلمين، مرورًا ببرنامج متابعة من خلال الموجهين وصولًا إلى دراسة نتائج التطبيق بهدف التعميم التدريجي للتجربة على نطاق أوسع وبصورة مثالية، كما يتضمن المشروع إعداد دليل شامل للمنظومة يضم أفضل الممارسات والمعايير التي تضمن استدامة الاستفادة من التجربة.