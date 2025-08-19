تعرف على الموقف التعبوي لمجابهة الأزمات بدمياط



استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة ، اللواء أركان حرب عبد الرحمن وهدان مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة للتنسيق المدنى ، لمتابعة الموقف التعبوى لمجابهة الأزمات الذى يأتى ضمن فاعليات التدريب العملى المشترك " صقر ١٥٣ " الذى يتم تنفيذه بمحافظة دمياط بالتنسيق مع القوات المسلحة و محافظات الجوار فى الفترة من ١٧ إلى ١٩ أغسطس الجارى.

هذا وقد جاء اللقاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة.

فيما تم مناقشة محاور الرؤية والاستراتيجية للتدريب العملى المشترك، وآليات التعامل مع المواقف الطارئة والأزمات ، وقياس قدرات الأجهزة المعنية للتعامل مع ذلك من خلال وضع سيناريوهات محتملة ، لاسيما أيضًا خطط التعامل مع الهجمات السيبرانية والتى تُعد من أهم الأزمات المطروحة على الساحة حاليًا نظرًا للتطورات التكنولوجية السريعة التى يشهدها العالم .

وأشاد المحافظ، بجهود القوات المسلحة لتدريب أجهزة المحافظة على مجابهة الأزمات والكوارث، والتأكد من استعداد وجاهزية كافة العناصر البشرية والمادية للتعامل مع الأزمات والآثار الناجمة عنها من خلال إتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وتأمين المنشآت الحيوية.