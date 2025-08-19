استمرار رحلات مبادرة تنشيط السياحة "طوف وشوف " برأس البر

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط ثانى فعاليات مبادرة "طوف وشوف"، والتى تتضمن رؤية جديدة للتعريف بالمقومات التاريخية والسياحية والتراثية التي تزخر بها المحافظة ، وذلك في إطار جهود الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة دمياط لتعزيز المقومات السياحية والترويج لمظاهر التراث المادي واللامادي.

وانطلقت فعاليات مبادرة "طوف وشوف " في جولة نيلية مميزة تزامناً مع احتفالات أعياد وفاء النيل، بمشاركة مختلف الفئات العمرية من أبناء المحافظة.

وتضمنت الجولة رحلة نيليه من مدينة دمياط لمدينه عزبة البرج ، أعقبها زيارة ورشة السمبسكانى أحد أقدم ورش صناعة السفن واليخوت بمدينة عزبة البرج، والتي تشتهر بكونها من أكبر مراكز صناعة السفن في مصر والشرق الأوسط، حيث شاهد الحضور مراحل التصنيع عن قرب وتعرفوا على الحرف اليدوية المتوارثة عبر الأجيال فى الصناعات المكملة لصناعه السفن.

كما شملت الجولة زيارة منطقة اللسان بمدينة رأس البر، ذلك الموقع الفريد الذي يلتقي فيه نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، في مشهد بديع يجسد عظمة الجغرافيا المصرية وحيث نقطه انتهاء رحله نهر النيل على مسافه ٦٦٩٥ كيلو متر .

وانتهت الجوله بزيارة مهرجان الجبن الدمياطي، الذى يُبرز مكانة دمياط كعاصمة لهذه الصناعة الشهيرة ،حيث استمتع المشاركون بالتعرف على مراحل صناعة الجبن الدمياطي وتذوق المنتجات .

وتأتي هذه الفعاليات تأكيدًا على دور السياحة الثقافية والبيئية وتعريف الأجيال الجديدة بموروث دمياط التاريخي والحرفي، مع إبراز المقومات الطبيعية والسياحية للمحافظة.