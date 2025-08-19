قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين
فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا
نهج نبوي.. مقدمة مقترح بدء العمل الخامسة فجرا ترد على جدل مواقع التواصل
نتنياهو يرفض مقترح حماس ويطالب بالإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة
الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في غزة.. وعائلات المحتجزين تتحدّى اليمين المتطرف
من 8 أطنان إلى 500 كيلو فقط.. تراجع استيراد بذور البطيخ وتصنيعه محليًا
سعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
توك شو

حملات ميدانية وإلكترونية.. جهاز حماية المستهلك يعلن تفاصيل رقابته على الأوكازيون الصيفي

عادل نصار

قال إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، إن الأوكازيون الصيفي بدأ رسميًا بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 4 أغسطس، موضحًا أن الجهاز تحرك فورًا في اتجاهين لضمان التزام التجار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الجهاز كلف فروعه الإقليمية والإدارات المركزية بالنزول الميداني لتفتيش المحال التجارية ورصد الأسعار والتأكد من أن التخفيضات حقيقية وليست وهمية.

وأكد أن بعض المخالفات التي رصدها الجهاز تمثلت في إعلان التجار عن تخفيضات غير حقيقية، إذ يزعم التاجر أن السعر قبل التخفيض أعلى مما كان عليه بالفعل.

وأشار إلى مخالفات أخرى مثل تعليق لافتات ممنوع الاستبدال أو الاسترجاع خلال فترة الأوكازيون، وهو ما يعد خرقًا مباشرًا لقانون حماية المستهلك.

وشدد المتحدث باسم الجهاز على أن حق الاستبدال أو الاسترجاع مكفول للمستهلك بموجب القانون طوال العام، بما في ذلك فترة الأوكازيون، سواء خلال 14 يومًا أو 30 يومًا في حالة وجود عيب صناعة.

حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك الاوكازيون

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

نقابة الصحفيين

نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية.. دورة محمود عوض 2025

على غنيم

غرفة السلع السياحية تعلن تأسيس إدارة خدمة الأعضاء والمستثمرين

وزيرا الكهرباء والبترول

شراكة بين الكهرباء والبترول لتحسين كفاءة وحدات التوليد وخفض استهلاك الوقود

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

