حملات ميدانية وإلكترونية.. جهاز حماية المستهلك يعلن تفاصيل رقابته على الأوكازيون الصيفي

قال إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، إن الأوكازيون الصيفي بدأ رسميًا بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 4 أغسطس، موضحًا أن الجهاز تحرك فورًا في اتجاهين لضمان التزام التجار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الجهاز كلف فروعه الإقليمية والإدارات المركزية بالنزول الميداني لتفتيش المحال التجارية ورصد الأسعار والتأكد من أن التخفيضات حقيقية وليست وهمية.

وأكد أن بعض المخالفات التي رصدها الجهاز تمثلت في إعلان التجار عن تخفيضات غير حقيقية، إذ يزعم التاجر أن السعر قبل التخفيض أعلى مما كان عليه بالفعل.

وأشار إلى مخالفات أخرى مثل تعليق لافتات ممنوع الاستبدال أو الاسترجاع خلال فترة الأوكازيون، وهو ما يعد خرقًا مباشرًا لقانون حماية المستهلك.

وشدد المتحدث باسم الجهاز على أن حق الاستبدال أو الاسترجاع مكفول للمستهلك بموجب القانون طوال العام، بما في ذلك فترة الأوكازيون، سواء خلال 14 يومًا أو 30 يومًا في حالة وجود عيب صناعة.