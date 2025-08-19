غرفة السلع السياحية تعلن تأسيس إدارة خدمة الأعضاء والمستثمرين

أعلنت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، عن تأسيس إدارة جديدة باسم "خدمة الأعضاء والمستثمرين"، ومهمتها خدمة أصحاب المحال السياحية ومساندة الأعضاء الجدد عبر تذليل العقبات وإيجاد حلول عملية للمشكلات التي قد تواجههم.

وقال غنيم، في بيان له اليوم، إن غرفة محال السلع السياحية تسعى لتطوير آليات العمل المؤسسي والارتقاء بخدماتها بما يتسق مع التوجهات الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار، موضحا أن الإدارة الجديدة تعكس التزام الغرفة بخدمة ومساندة جميع أعضائها، وتسريع الإجراءات أمام الأعضاء الجدد بما يساهم في دفع عجلة التنمية السياحية.

وأضاف غنيم، أن الإدارة الجديدة ستعمل على تعزيز روابط وقنوات الاتصال مع الأعضاء، كما تعتبر منصة للاستماع لمقترحاتهم بما يُلبي احتياجات أصحاب محال السلع السياحية، بجانب مهمتها في حل المشكلات التى قد تنشأ بين أعضاء الغرفة.

وشدد على دور غرفة محال السلع والعاديات السياحية، كجهة داعمة ومساندة للاستثمار السياحي، خاصة وأن المرحلة المقبلة ستشهد تواصلًا مستمرًا مع الأعضاء من خلال الإدارة الجديدة لتذليل أي معوقات أو إجراءات تعطل تنفيذ الإجراءات فى إطار القانون.