إصابة قائد دراجة نارية فى حادث مرورى ببنى سويف وضبط مرتكبى الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالإصطدام بشخصين يستقلان دراجة نارية ببنى سويف.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الفشن ببنى سويف بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية نتج عنها إصابة قائد الدراجة النارية ومرافقيه ولاذ قائد السيارة بالفرار.
أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" ومالكتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) وقائدها (صديق نجل مالكة السيارة "لا يحمل رخصة قيادة" وبرفقته نجل مالكة السيارة) .
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة دون قصد لعدم إجادته القيادة وبمواجهة مالكة السيارة أقرت بقيام نجلها بقيادة السيارة صحبة صديقه بعلمها بقصد التنزه.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.