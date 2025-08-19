قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير
جوجل تحذر من هجمات خبيثة تستهدف جي ميل .. هل هاتفك في خطر؟
نموذجان للأمانة في بني سويف .. مسعف وسائق يعثران على مليون و500 ألف جنيه
وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما
محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك
تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات
إصابة طفـ لين شقيقين في اندلاع حريـ ق بسبب أسطوانة بوتاجاز بأسيوط
إيداع جثمان والد محمد الشناوي حارس الأهلي بمستشفى أكتوبر
آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بـ"صوم العذراء" في أسيوط
"اطلعوا وردوا".. أحمد موسى يطالب برد رسمي: لماذا تم سحب أرض الزمالك؟
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير
اقتصاد

الوكيل يوافق على مقترح شعبة المواد الغذائية لتحويل 40 ألف منفذ تمويني إلى سلاسل تجارية

ولاء عبد الكريم

وافق أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على مقترح الشعبة العامة للمواد الغذائية بتحويل نحو 40 ألف منفذ تمويني إلى سلاسل تجارية، وذلك بمشاركة الشعبة العامة في التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد العام بالتجمع الخامس ،بحضور محمد مصلح رئيس الغرفة التجارية بالغربية ورئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية، وأعضاء مجلس إدارة الشعبة، ورؤساء الشعب بالمحافظات، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد.

وأكد الوكيل أن هذا المشروع يمثل حلمًا يراوده منذ انضمامه إلى الغرف التجارية عام 1987 حين كُلّف من قبل شعبة الإسكندرية بالإشراف على شعبة البقالة، مشيرًا إلى استعداده لبذل كل ما يلزم من جهد لتحقيق هذا الهدف،مع تشكيل لجان متخصصة لاتخاذ تلك القرارات من الوكلاء والمنتجين والموزعين التابعين للشعبة العامة للمواد الغذائية لمتابعة وتنفيذ هذا المشروع.

وطالب الشعبة بإعداد دراسة وافية تُعرض على الاتحاد لبحث آليات تحويل المنافذ التموينية إلى سلاسل تجارية مع ضمان حقوق أصحابها تحت العلامة التجارية.

وأضاف  الوكيل أن الاتحاد سيشارك في إعداد الدراسة واستكمال فكرة التحويل بما يتوافق مع القانون، إلى جانب السعي لجذب مستثمرين للمشاركة في التنفيذ، مؤكدًا أن هذا المشروع سيمنح أصحاب المنافذ التموينية قوة كبيرة ودعمًا إضافيًا.

من جانبه استعرض محمد مصلح أبرز التحديات التي تواجه التجار، وعلى رأسها آليات التصالح في المحاضر التموينية، وأعباء تجديد التراخيص وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، وضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 27 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان تضم ممثلين عن شعبة المواد الغذائية إلى جانب المديريات.

كما تناول مشكلة تحصيل مبالغ البيع الحر المفروضة على بعض المحافظات رغم عدم استلام بضائع بها، مطالبًا ببراءة الذمة المالية للتجار، إلى جانب عدم التزام شركات البطاقات الذكية ببنود التعاقد مع وزارة التموين، وارتفاع أسعار قطع الغيار، وعدم تسليم بكرات الطباعة الخاصة بالصرف.

وأكد مصلح علي أهمية توفير تأمين صحي للعاملين في أنشطة المواد الغذائية والعمل على تخفيض الأسعار مع الترحيب بالمشاركة في أي مبادرات تحقق ذلك.

وفي ختام الاجتماع شدد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية على استعداد الاتحاد الكامل لتلقي جميع المشكلات والتحديات التي تواجه منتسبي شعبة المواد الغذائية وأصحاب مشروعات جمعيتي والبقالين التموينيين مكتوبة ومفصلة لعرضها على الجهات المختصة سواء الوزراء المعنيين أو رئيس مجلس الوزراء بهدف التوصل إلى حلول مناسبة لها.

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

وحيد القرن

دراسة: إزالة قرون وحيد القرن تقلل بشكل كبير من الصيد الجائر

غابات

الغابات لن تستطيع التكيف مع تغير المناخ

شعرية سريعة التحضير

بعد موت الطفل حمزة.. ما هو سبب الوفيات المرتبطة بـالشعرية سريعة التحضير؟

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

