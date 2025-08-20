قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. اختبار صعب لطلاب العلمي والأدبي بامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة | اعرف بكام
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-8-2025 والقنوات الناقلة
رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه
لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم
سعر الذهب اليوم 20-8-2025
محمد صلاح يكتب التاريخ.. أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثالثة و5 جوائز فردية بموسم واحد
طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية
تأثيرات خفية | السهر بوابة نحو السكتة الدماغية .. لهذا السبب
هل تتحمّل الدولة نفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء لمن يعجزون عن السداد؟.. القانون يُجيب
إيلون ماسك يتراجع عن تأسيس حزب ثالث في أمريكا .. لهذا السبب
«Fake feminist» لا يُنصف المرأة.. أمين الفتوى يكشف عن الـ«فيمينست المغشوشة» ويُحذّر

محمد شحتة

قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن: "عايزة حقي"، "المرأة مساوية للرَّجُل"، "أنا مِثْلَك أو أقوى منكَ"، "شُغْلِي هو سَنَدِي" هي شعارات تحمل في طياتها مجموعة من الأصوات كأنها تدافع عن حقوق المرأة، لكنها في الحقيقة لا تعكس جوهر القضايا الحقيقية للنساء في مجتمعنا المصري.

وأضاف أمين الفتوى، في منشور له بعنوان: "فيمينست المغشوشة: Fake feminist" أن المشكلة أنَّ هذا النوع مِن الخطاب لا يُنصف المرأة، بل يضعها في مواجهة مفتعلة مع المجتمع ومع الرَّجُل، في حين أن قضايانا الحقيقية تتعلق بتمكينها مِن التعليم، وضمان حقوقها في العمل الشريف، وحمايتها من العنف والتمييز.

وأشار إلى أن الفيمينست المغشوشة" في كثير من الأحيان تُقدِّم صورة مشوَّهة عن المرأة المصرية، فتراها تهاجم مؤسسة الزواج وكأنها قيد، أو تُقَلِّل من قيمة الأمومة وكأنها عبء.

وتابع: وتَكمُن خطورة "الفيمينست المغشوشة" في كونها تصرف الأنظار عن المطالب العادلة، وتزرع أفكارًا غريبة تؤدي إلى تفكك الأسرة وزعزعة الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح أن كثيرٌ مِن حالات "الفيمينست المغشوشة" هي ضحية عنفٍ أو تمييزٍ، ويُحَمِّلنا جميعًا دور التوجيه -الفردي أَوَّلًا والمؤسسي ثانيًا- بضرورة إعلاء قيمة المرأة كشريكٍ في البناء، وإعطاء المساحة الفكرية الكاملة لترسيخ أنَّ الأمومة والزواج ليست قيودًا، بل دعائم لاستقرار المجتمع ونهضته.

وأكد أن "الفيمينست المغشوشة" ليست دفاعًا عَنْكِ، بل محاولة لقَطْعِكِ عن قِيمِكِ وأُسْرَتِك، فغايةُ التقدير والإكرام نالتُه المرأة في كلام سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم في قوله الجامع: «واستوصوا بالنساء خيرًا».

فيمينست feminist الإفتاء الفيمينست المغشوشة حقوق المرأة

لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم

طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية

ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم بدقة تتجاوز 87%.. أطباء يوضحون الفوائد والحدود

خبير يُحذّر: هوس الشهرة السريعة عبر السوشيال ميديا يهدّد الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية

