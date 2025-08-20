ناقد رياضي يكشف كواليس سحب أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر.. فيديو

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد كواليس سحب ترخيص أرض فرع نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر من النادي الأبيض، والذي تم صباح أمس الثلاثاء.

وقال محمود فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا كنت متواجدًا في أرض النادي في أكتوبر التي تم سحبها.. لجنة كبيرة جدًا كان بها رجال من وزارة الداخلية قاموا بإجراء سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك».

وأشار محمود فؤاد إلى أن أفراد اللجنة ذهبوا للتأكد من أن قرار وقف العمل وتم إخراج جميع المعدات الخاصة بالعمل من الموقع.

وأضاف “فؤاد” أن «كواليس قرار سحب ترخيص أرض النادي أن اللجنة المختصة أكدت تخصيص جزء من الأرض للاستثمار، في حين أن الزمالك لم يحصل موافقة أي جهة لإقامة مشاريع استثمارية

وتابع قائلًا: «مجلس حسين لبيب أبرم عقودًا استثمارية بالفعل بما يخالف الاتفاق المبرم مع جهاز التعمير بحدائق أكتوبر».

وأشار محمود فؤاد إلى أن مجلس الزمالك ينوي عقد مؤتمر صحفي لشرح كل ملابسات سحب أرض النادي في 6 أكتوبر.

وقال فؤاد إن «الكلام الصادر من مجلس الوزراء على لسان وزارة الإسكان بيان مصدق به بتفاصيل ما حدث»، معتبرًا في الوقت ذاته أن قرار سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك سيعود بالزمالك لسنين كثيرة للوراء.