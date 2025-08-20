قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اختياره الأفضل.. محمد صلاح: التتويج بالبطولات أهم من الجوائز الفردية
صنع في مصر| 4 وزراء يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات.. و"الوزير" يتعهد بزيادة الإنتاج
نبيه بري لـ حزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع وتعاونوا مع الجيش
وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
الوزراء: مصر واحدة من الدول الأفريقية الرائدة كمركز رئيسي في مجال الكابلات البحرية
وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات
الفريق كامل الوزير يتفقد مصانع النصر بحلوان ويؤكد: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية وطنية
مصر ولبنان.. شراكة استراتيجية متجددة ودعم مصري راسخ لأمن واستقرار بيروت
رئيس الوزراء يدعو الطلاب اليابانيين إلى الدراسة في مصر
وزير الدفاع يستعرض التحديات الدولية والإقليمية أمام مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
قافلة المساعدات الإنسانية الـ 19 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تحرك عاجل لمنح المعلمين "ذوي الإعاقة" غير التربويين بالمدارس شهادة الصلاحية
عمرو السولية ينعى والد محمد الشناوي بكلمات مؤثرة

عمرو السولية
عمرو السولية
ميرنا محمود

نعى نجم سيراميكا كيلوباترا عمرو السولية والد حارس الأهلي محمد الشناوي ، بعد أن توفي إثر  حادث سير على طريق الواحات.

وكتب عمرو السولية:

إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله في وفاة والد محمد الشناوي داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.


ويعيش محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر ، حالة من الحزن الشديد، بعد وفاة والده في حادث سير عن عمر 70 عاماً.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي قد غاب عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.

السولية محمد الشناوي والد محمد الشناوي عزاء والد محمد الشناوي

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

اجتماع موسع

للحد من السحابة السوداء.. إجراءات عاجلة من الزراعة لمواجهة حرق قش الأرز

نهضة العذراء مريم

نهضة العذراء ورسامة شمامسة بكنيسة الملاك ميخائيل بأبو المطامير

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

البابا تواضروس يشهد تخريج دفعة جديدة من دبلوم العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية

بالصور

وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة

فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة
فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة
فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة

قيمتها 25 مليون دولار.. القصة الكاملة لإحباط محاولة سرقة ماسة نادرة بدبي

ماسة وردية
ماسة وردية
ماسة وردية

أكثر من مجرد روتين صباحي.. تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

