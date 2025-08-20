محمد عواد ينعى والد محمد الشناوي: نسأل الله له المغفرة

حرص محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء لنجم النادي الأهلي محمد الشناوي في وفاة والده.

وكتب عواد خلال خاصية "الستوري" عبر إنستجرام: خالص التعازي للكابتن محمد الشناوي في وفاة المغفور له بإذن الله والده، نسأل الله له المغفرة وأن يتغمده الله برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون.

ويعيش محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر ، حالة من الحزن الشديد، بعد وفاة والده في حادث سير عن عمر 70 عاماً.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي قد غاب عن المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومباراة فاركو التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.