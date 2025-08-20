نائب: المبادرة المصرية القطرية تؤكد أن القاهرة تملك مفاتيح الحل في القضية الفلسطينية

قال النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ ، إن المبادرة المشتركة بين مصر وقطر بشأن هدنة غزة تمثل دليلاً جديداً على أن القاهرة ما زالت الطرف الأكثر قدرة على فرض التوازن وكبح جماح المخططات الإسرائيلية الرامية لإطالة أمد الصراع.

وشدد زيدان، في تصريحات له، على أن التحرك المصري لم يكن خطوة عابرة، وإنما ثمرة رؤية استراتيجية متكاملة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن ما تحقق جاء نتيجة لعمل متواصل وتنسيق عميق مع الأطراف كافة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين ويمنع الاحتلال من الانفراد بفرض واقع يخدم مصالحه وحده.

وأوضح زيدان، أن المقترح لم يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل تضمن مسارات إنسانية عاجلة لرفع المعاناة عن سكان القطاع، وهو ما يعكس أن القاهرة تنطلق من قناعة راسخة بأن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي ومصير عربي، وليست مجرد أزمة إقليمية عابرة.

وأضاف زيدان، أن المبادرة المصرية القطرية تعكس إرادة سياسية واضحة لإفشال المخططات الإسرائيلية، وأن مصر ستبقى حجر الزاوية لأي جهد دولي أو إقليمي يستهدف إنهاء العدوان وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة.